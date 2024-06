Netflix ha già annunciato la fine di una serie appena lanciata: ecco quando terminerà

In un panorama televisivo dove troppe volte le serie vengono interrotte bruscamente, questa notizia è una piacevole eccezione.

I fan di Netflix sanno bene che la piattaforma non ha remore a cancellare i suoi show, anche quando questi sembrano avere un discreto successo. Spesso, le serie vengono interrotte già dopo la prima stagione, lasciando gli spettatori con finali spezzati e trame non concluse. Questo approccio, così severo, è guidato principalmente dalle aspettative di guadagno della piattaforma, che non sempre coincidono con l’apprezzamento del pubblico.

\Netflix ha già deciso quando una delle sue serie di punta finirà: l’annuncio a sorpresa – computer-idea.itFortunatamente, per una serie TV appena uscita e molto apprezzata, la situazione sembra essere parzialmente diversa. Netflix ha già fatto sapere che questa serie avrà un finale ben definito, anche se l’annuncio della sua conclusione è arrivato poco dopo il suo lancio.

Sebbene la sua fine sia comunque stata decretata, si tratta sicuramente di un segnale positivo per i fan che temevano di restare ancora una volta con l’amaro in bocca. Non ci sono ancora date di uscita confermate, ma sembra che i fan possono aspettarsi nuovi episodi molto presto.

Il futuro di uno dei grandi successi Netflix è già scritto

Netflix ha rivelato che l’adattamento della trilogia di Cixin Liu, “Il problema dei tre corpi“, avrà tre stagioni. La serie, che ha già raccolto molti consensi, seguirà fedelmente la struttura dei libri originali, uscendo anch’essa come una trilogia. Proprio alla fine di maggio, Netflix ha confermato il rinnovo della serie, chiarendo che la storia si concluderà dopo tre archi narrativi.

I produttori esecutivi e showrunner David Benioff, DB Weiss e Alexander Woo hanno confermato la notizia durante un evento a Los Angeles. Netflix ha promesso che il trio “finirà di raccontare la storia che avevano intenzione di raccontare“. Weiss ha aggiunto che la seconda stagione conterrà la “maggior parte” dei motivi per cui hanno voluto adattare i romanzi di fantascienza di Cixin Liu.

“Abbiamo sempre voluto arrivare all’ultima pagina del terzo libro” ha dichiarato, “ed è davvero emozionante per noi poterlo fare” Le buone notizie non finiscono qui: secondo le indiscrezioni trapelate online, a metà di maggio gli sceneggiatori avevano già iniziato a scrivere la seconda stagione. Benioff ha rassicurato i fan dicendo che avrebbero avuto “abbastanza tempo” per raccontare la storia come desideravano, ma non sono state comunicate possibili date di uscita dei nuovi episodi.

Al momento del rilascio della prima stagione, la serie è stata accolta positivamente sia dal pubblico che dalla critica, in particolare per il modo in cui ha adattato i concetti scientifici complessi presenti nei libri di Liu. Oggi, infine, la conferma che la serie avrà un finale adeguato rende l’attesa delle prossime stagioni più sopportabile per i fan.