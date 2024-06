Netflix ferma la visione su queste tv: ecco come continuare a guardarlo aggirando il blocco

Netflix ha deciso di dismettere la sua app per molte TV ma c’è almeno un modo per continuare a guardare quello che ti piace.

Per godere del tuo abbonamento a Netflix dalla TV molto probabilmente hai installato l’app apposita. Se però il tuo schermo da compagnia è un po’ vecchiotto rischi di non poter più guardare quello per cui stai pagando. È in realtà una situazione che si ripete periodicamente.

La piattaforma di streaming della grande N rossa si aggiorna costantemente. Ci sono infatti sempre nuovi film e serie TV ma con un ritmo simile a quello con cui vengono aggiornati i cataloghi anche l’app stessa viene cambiata e aggiornata. Per continuare a guardare ciò che ti piace senza dover per forza spendere soldi per una nuova smart TV ci sono alcuni trucchi che ti permettono di risparmiare. Ed è tutto perfettamente legale.

Purtroppo, infatti, in questo aggiornamento continuo e costante può capitare che qualche modello rimanga indietro. Del resto tutte le app quando si modificano e molto spesso smettono di essere compatibili con versioni precedenti dei sistemi operativi su cui hanno lavorato fino alla versione subito precedente.

Come continuare a vedere Netflix anche se la tua TV non potrebbe

Quando si tratta di app gratuite non è un grande problema. Si trova un’alternativa e si va avanti. Ma quando le app sono legate ad un abbonamento è chiaro che si vorrebbe continuare a fruire di questo abbonamento senza dover spendere più del necessario.

Per continuare a vedere Netflix anche se la tua TV non è più supportata dall’app la prima soluzione può essere quella di utilizzare l’app attraverso un device sia ancora compatibile e poi semplicemente collegare questo device con un cavo HDMI allo schermo della TV.

In questo modo avrai ancora tutto ciò che ti piace a portata di mano. Per chi non vuole utilizzare un cavetto ci sono due possibilità di streaming. Puoi avere l’app della piattaforma della grande N rossa, per esempio, attraverso il Chromecast oppure le Amazon Fire TV Stick o ancora attraverso Apple TV. Anche in questo caso però presta attenzione alla versione del dongle che usi.

Di recente proprio Netflix ha infatti annunciato che le vecchie scatolette della Mela, fino alla terza generazione, non sono più compatibili. La terza opzione è quello di sfruttare la smart TV nella funzione miracast. Questa è una funzione che permette di rivedere su uno schermo più grande ciò che c’è per esempio sul tablet o sullo smartphone. È una funzione che la maggior parte dei televisori possiede.

E oltre ad essere molto diffusa, è una funzione che tanti produttori declinano per accomodare senza problemi sia i device della Mela sia gli smartphone Android. Puoi quindi trovarti con una semplice funzione definita mirror o la voce apposita Apple denominata AirPlay. La connessione è attraverso la rete internet o, in alcuni casi, con il Bluetooth.