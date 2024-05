Netflix, dramma per gli utenti: intervento inatteso sulla piattaforma, cosa non sarà più disponibile

Bruttissima notizia per tutti gli utenti di Netflix: l’intervento inatteso sulla piattaforma non rende più disponibile una sua parte.

In vista dell’estate, Netflix si prepara ad essere assoluta protagonista del mercato dello streaming, continuando come al solito ad ampliare la sua già ricchissima offerta messa a disposizione dei clienti; anche in vacanza, tra un viaggio e l’altro, in tanti non perderanno l’opportunità di godere dell’intrattenimento dato dal servizio.

In questi ultimi giorni, protagonista indiscussa del catalogo la serie originale Bridgerton, ritornata in streaming con la prima parte della terza stagione: in attesa del 13 giugno, quando arriveranno gli episodi finali, la nuova stagione della serie si è già imposta come fenomeno mediatico, facendo il record di commenti e di visualizzazioni.

Tante altre novità sono prossime ad arrivare, ma per tante belle notizie riguardo a la piattaforma con la N rossa ne arriva però ora una davvero molto brutta: a causa di un intervento sulla piattaforma, pare proprio che questa funzionalità davvero utilissima non sarà più disponibile. Di cosa si tratta?

Netflix, brutta notizia per tutti gli utenti: addio a questa utile funzionalità

Stando a quanto riportato da diversi utenti su Reddit pare proprio che siano in arrivo delle novità per l’applicazione di Netflix sia su Windows 10 che su Windows 11: chi utilizza l’app su questi sistemi operativi è dunque direttamente interessato.

Secondo le voci circolanti, sembra che presto l’applicazione non darà più la possibilità di effettuare i download, un’operazione effettuata da tantissimi utenti e che permetteva di vedere i propri film o le proprie serie tv preferite in ogni momento, anche in modalità offline su PC.

Non è chiaro il perché Netflix abbia deciso di rimuovere questa funzionalità sull’app Windows, ma a quanto pare gli utenti si dovranno adattare; dopo l’addio alla condivisione degli account, sembra essere ormai programmata un’altra novità non indifferente per il servizio streaming.

Fortunatamente, per chi viaggia spesso e/o non ha sempre una connessione a internet disponibile, resta ancora funzionante la modalità offline (dunque la possibilità di scaricare contenuti) sui dispositivi mobili compatibili. Come facilmente intuibile, non arrivano però solamente brutte notizie in relazione al nuovo aggiornamento programmato: questo porterà infatti anche una migliore qualità di visione dei contenuti, mettendo tra l’altro a disposizione degli utenti altri piani d’abbonamento.