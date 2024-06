Netflix, così attivi i “download per te” e scarichi automaticamente i contenuti che possono piacerti

Consoci questa funzione di Netflix? Ma soprattutto sai che ti risolve un sacco di problemi? Ecco perché devi attivare i “download per te”.

La piattaforma di streaming della grande N rossa è pensata per fornire agli abbonati un flusso pressoché continuo e costante di cose da guardare. Ma è anche un servizio che vive proprio delle visualizzazioni che gli utenti fanno. È per questo motivo che parte delle home page su qualunque dispositivo sono occupate dai consigli di visione.

Consigli che si basano su quello che hai già visto in passato. Tra le impostazioni di Netflix c’è però una voce che potrebbe rendere la tua esperienza con lo streaming ancora più automatizzata e per certi versi molto più piacevole. Netflix, dopo un po’, ti conosce come se fosse il tuo migliore amico. Sa quali sono le serie TV che hai visto fino all’ultimo episodio.

Sa quali sono i tuoi film preferiti e sa anche quello che non ti è piaciuto, perché lo hai lasciato a metà e non lo hai ripreso più. In base a quello che decidi di guardare arrivano i consigli. Ma c’è una sezione tra le impostazioni dell’app che trovi su smartphone che fa un passo ulteriore. Si tratta della sezione denominata Download intelligente.

Tra le impostazioni Netflix questa voce ti è sfuggita

Questa sezione è composta da due voci distinte. La prima è Scarica prossimo episodio, la seconda è Download per te. Vediamo come funzionano entrambe. Attivando la spunta per Scarica prossimo episodio avrai sempre l’ultimo episodio della serie che stai guardando a disposizione. La comodità è che ti permetterà di guardare tutta la serie scaricando un episodio dopo l’altro, in modo da non dover però occupare troppa memoria.

La sezione Download per te, invece, mette direttamente sul tuo device le proposte tra i contenuti presenti sul catalogo che potrebbero piacerti di più. Importante, se attivi Download per te, anche controllare quanto spazio lasciare a disposizione dell’app. In questo caso, infatti, i contenuti non sostituiscono ciò che è stato già scaricato.

Con lo streaming che sta passando a schermi sempre più piccoli e soprattutto su device che le persone portano sempre con sé Netflix con queste funzioni rischia seriamente di continuare ad essere punto di riferimento imprescindibile dell’intrattenimento personale familiare.

Se attivi queste funzioni, ricorda però che oltre a dover stabilire quanto spazio occuperanno i contenuti devi anche controllare il modo in cui Netflix utilizza la rete per non ritrovarti improvvisamente senza giga e magari con solo un episodio scaricato da guardare.

Un’abitudine potrebbe essere quella di permettere i download solo con il wi-fi, attivarlo quando sei a casa e fare il pieno di quello che vuoi vedere durante la giornata o magari durante il fine settimana che ti stai preparando a passare in giro.