Netflix cambia tutto, riprogetta l’intero sistema: la piattaforma non sarà mai più come prima

Netflix si prepara a cambiare tutto con una riprogettazione del sistema. Ecco come sarà presto la piattaforma di streaming.

Nel corso degli ultimi mesi, Netflix ha subito un’opera di riprogettazione con ben pochi precedenti. L’idea del team di sviluppatori del colosso americano è da tempo quella di rendere l’interfaccia utente sempre più facile da utilizzare ed intuitiva. Di modo che gli abbonati possano riuscire a trovare tutti i contenuti in maniera facile e veloce.

Ed in questo senso un ruolo fondamentale lo ha giocato l’intelligenza artificiale, sfruttata per poter studiare e archiviare i gusti dei consumatori e agire di conseguenza con l’interfaccia. Avendo modo di proporre solo contenuti congeniali, per far sì che si perda meno tempo a cercare il film o la serie TV da far partire. Sta per arrivare un altro upgrade in tal senso, Netflix ha deciso di riprogettare il sistema in questo modo. Ecco come si presenterà presto la piattaforma, non la riconoscerete più.

Cambia il sistema di Netflix: ecco come sarà dopo l’aggiornamento

Una homepage completamente nuova e che esula da quella che abbiamo utilizzato in questi anni. L’idea degli sviluppatori di Netflix è di dire addio per sempre alle classiche file statiche con le varie tessere che presentano film e serie TV da riprodurre. A parlarne è stato il direttore senior del prodotto di Netflix Pat Flemming ai microfoni di The Verge.

“Spesso vediamo i membri allenarsi con gli occhi mentre scansionano la nostra interfaccia a casa. Volevamo trovare un modo per far sì che i membri potessero capire più facilmente se un titolo è quello giusto per loro” le sue parole. E pare che con il prossimo update verrà eliminato il menu che si apre dal lato sinistro della home. Al suo posto ci saranno alcune opzioni semplificate, poste nella parte superiore dello schermo. con pulsanti come Ricerca, Home, Show, Film e My Netflix.

“Se tutto andrà come da programma, cosa che speriamo succederà, allora presto potremo condividere l’aggiornamento con la maggior parte degli abbonati nei prossimi mesi e trimestri” ha poi concluso Flemming. Al momento il tutto è in fase di test e disponibile solo per alcuni beta developer che sfruttano i televisori di ultima generazione e altri dispositivi per lo streaming avanzati. Staremo a vedere se arriverà l’ok per l’aggiornamento in pianta stabile per tutti. Si tratterà di una modifica storica per l’azienda.