Netflix, arriva la serie tv storica ambientata in Italia: nome, episodi e trama

La nuova serie tv storica di Netflix sta già facendo parlare di sé. In arrivo per i più appassionati del genere

Per quanto sia importantissimo conoscere il passato e la storia, specie quella del nostro Paese, non tutti amano questo tipo di genere. Eppure, la nuova serie tv di Netflix è pronta a entusiasmare anche i più scettici, grazie a una trama molto avvincente e a degli attori di assoluto successo.

Tra questi figurano personalità come Michela De Rossi, Giuseppe Lo Piccolo, Ivana Lotito e Orlando Cinque. Inoltre, è stata ambientata in Italia, territorio noto per i tanti scontri avvenuti fra le varie fazioni createsi nei secoli per poter conquistare il potere.

Sin dal trailer, si può ben comprendere quanto i fatti che racconta siano interessanti, contraddistinti da tanta avventura, ma anche da una propensione al western molto marcata. La trama parla di una donna di origini contadine dal nome Filomena, la quale nel Sud Italia del 1862 si troverà invischiata in delle questioni alquanto pericolose.

La serie tv storica di Netflix è super avvincente

Filomena fugge dalle grinfie del marito, possessivo e malefico, per poi rifugiarsi nei boschi. In questo luogo ricco di mistero e pericolosissimo, però, sono soliti muoversi dei personaggi poco raccomandabili. Poco dopo, infatti, finisce per esser rapita da un misterioso cacciatore di taglie.

Le immagini del trailer condiviso sul canale di Youtube di Netflix lasciano intendere quanto siano di ottima fattura. Il richiamo storico della serie tv è molto realistico, ma la storia è basata su un racconto di fantasia. Le lingue utilizzate sono caratterizzate da vari dialetti meridionali, tra cui spiccano quello siciliano e il napoletano.

La serie tv storica di Netflix, uscita il 23 aprile del 2024, si chiama Briganti ed è stata creata da parte dei registi Antonio Le Fosse, Steve Saint Leger e Nicola Sorcinelli. Il soggetto è stato curato dalla GRAMS, un collettivo di storytellers, sceneggiatori e autori, i quali si avvalgono della collaborazione di vari esperti nei diversi campi della creatività artistica.

Per il momento, è disponibile una sola stagione da 6 episodi, con durata che varia dai 40 ai 60 minuti ognuno. Briganti si ispira ad alcuni personaggi che sono esistiti realmente durante il periodo del brigantaggio nell’Italia post-unitaria.

La serie sembra avere tutte le carte per diventare un nuovo grande successo della piattaforma con la grande N rossa, che potrebbe in questo modo investire e anche pesantemente per nuove stagioni.