Netflix, addio compatibilità: i possessori di questi dispositivi sono avvisati, la novità fa infuriare gli utenti

La piattaforma Netflix dice addio alla compatibilità su diversi dispositivi. La recente novità fa infuriare gli utenti: i dettagli.

I cambiamenti tecnologici si verificano ad altissima velocità e toccano ogni settore possibile, tra cui la trasmissione dei contenuti. L’evoluzione non riguarda solo il digitale terrestre ma anche lo streaming, come dimostra la recente novità messa in campo da Netflix.

La piattaforma Netflix conta ad oggi tantissimi utenti per il suo servizio. Nell’ultimo periodo i vertici dell’azienda hanno dato il via libera a diverse novità, non ultima l’addio alla compatibilità a determinati dispositivi, una decisione che ha fatto un po’ storcere il naso agli utenti.

Gli utenti sono rimasti spiazzati dalla decisione perché coinvolge due storici prodotti di Apple, lanciati diversi anni fa. Da ora in avanti questi dispositivi non potranno più essere utilizzati per vedere il popolare servizio di streaming.

Addio compatibilità Netflix su Apple TV

La piattaforma con la grande N rossa sta inviando una email a tutti gli abbonati che accedono ai contenuti dell’abbonamento attraverso i vecchi box Apple Tv di seconda e terza generazione. Nella comunicazione si evidenzia che i dispositivi non saranno più capaci di mostrare il servizio a partire dal prossimo 31 luglio 2024.

All’interno della stessa email si sottolinea la volontà di assicurare agli abbonati la migliore esperienza di visione dei contenuti offerti. Se la decisione sulle vecchie box Apple Tv è stata presa, non c’è nessun problema per le Apple Tv 4K di tutte le generazioni. Quest’ultime continueranno a mostrare i contenuti della piattaforma senza alcun problema anche da agosto.

Con molta probabilità gli utenti di Apple Tv di seconda e terza generazione che usano Netflix sono pochi. Il motivo è semplice: i dispositivi non sono più in grado di offrire un’alta qualità e funzioni offerte al pari dei prodotti più recenti. Apple Tv di seconda generazione è arrivato nel 2010 con il chip A4 e 256 MB di RAM e 8 GB di spazio per le app.

L’Apple Tv di terza generazione ha fatto il suo ingresso in scena nel 2012 con il chip A5 e 512 MB di RAM, potendo raggiungere la risoluzione Full-HD (1080p) rispetto all’HD-Ready (720p) del modello precedente. L’addio di Netflix ai vecchi Apple Tv sarà alla fine un problema per pochi utenti perché il servizio è ormai disponibile per tutti i sistemi delle Smart Tv. Ragion per cui lo stesso abbonamento potrà essere usato aprendo l’app direttamente dal televisore.