Nest Cam di Google: come connetterla allo smartphone e al PC

Le telecamere di sicurezza sono diventate un elemento fondamentale per garantire la sicurezza delle nostre case.

Con l’avanzamento della tecnologia, è ora possibile avere dispositivi intelligenti che permettono di monitorare ogni angolo dell’abitazione direttamente dallo smartphone o dal computer.

Tra i leader di questo settore innovativo troviamo Google, che ha introdotto le Nest Cam, telecamere all’avanguardia note per la loro elevata qualità d’immagine e le funzionalità avanzate come il riconoscimento facciale e il controllo vocale.

Per trarre vantaggio dalle numerose funzionalità delle Nest Cam, è essenziale procedere con una corretta configurazione e collegarle al proprio smartphone o PC. Questo consente non solo di visualizzare i feed video in tempo reale ma anche di ricevere notifiche in caso di movimenti sospetti e accedere alle registrazioni salvate nel cloud.

Passaggi per una Configurazione Senza Intoppi

Il primo passo consiste nel scaricare l’app Google Home sul tuo dispositivo mobile, disponibile sia su App Store che su Google Play Store. Dopo aver effettuato l’accesso con il tuo account Google, ti basterà premere sul pulsante “+” per aggiungere un nuovo dispositivo alla tua rete domestica. Inquadrando il codice QR mostrato dalla tua Nest Cam con la fotocamera del telefono, potrai aggiungerla automaticamente alla tua rete Wi-Fi.

Se incontri difficoltà nell’aggiunta automatica del dispositivo, puoi sempre procedere manualmente selezionando “Nest” dall’elenco dei produttori supportati e inserendo le credenziali Wi-Fi quando richiesto.

Una volta completata l’installazione, avrai pieno controllo della videocamera tramite l’app Google Home, potendo così visualizzare i feed video in diretta o modificare impostazioni avanzate come la luminosità dell’immagine o la sensibilità ai movimenti.

Collegamento delle Nest Cam al PC

Non solo tramite smartphone ma è possibile gestire le tue videocamere Nest anche via computer. Accedendo a Google Home da browser o collegandoti direttamente all’applicazione web ufficiale, potrai controllare facilmente tutte le videocamere collegate alla tua rete domestica. Selezionando la videocamera desiderata sarà possibile entrare nella modalità live view oppure consultare le registrazioni salvate nel cloud degli ultimi 30 giorni, servizio che può richiedere un abbonamento a pagamento.

Sia lo streaming live sia l’accesso alle registrazioni sono facilmente raggiungibili sia dall’applicazione mobile “Google Home” che attraverso il sito web home.nest.com, rendendo così le Nest Cam uno strumento versatile ed efficace per migliorare la sicurezza domestica.