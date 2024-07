Nessuno te lo dice, ma con il 730 puoi recuperare 1000€ per ogni figlio che hai: come riuscirci

Scopri come recuperare fino a 1000€ per ogni figlio. Cosa sapere sulla dichiarazione dei redditi e come agire.

Quando si parla di 730 e di possibili agevolazioni, le informazioni non sono mai abbastanza. Se si pensa a chi ha figli, ad esempio, le cose da sapere sono davvero tante, soprattutto per quanto riguarda i rimborsi. Questi infatti, se si hanno tutti i requisiti e se si presentano le carte giuste, possono arrivare fino a 1000 euro.

Un particolare che non tutti i contribuenti conoscono, ma che può fare davvero la differenza. Scopriamo, quindi, quali sono le modalità e come agire per fare tutto correttamente, per pagare meno tasse e per ottenere un rimborso. Chi ha già versato l’Irpef con il 730 ha modo di recuperare fino a 1000 euro per ogni figlio.

Un aspetto che non tutti conoscono e che è legato ad alcuni requisiti che è importante sapere. Prima di tutto è indispensabile che il figlio in questione sia a carico. Ciò significa che può anche vivere altrove, ma che deve risultare, appunto, a carico di chi presenta il 730.

Scopri come recuperare fino a 1000 euro dal 730 per ogni figlio

In tal caso è infatti possibile ottenere un rimborso per le spese sostenute nel 2023 oltre che per se stessi e per eventuali familiari a carico, anche per i figli (sempre a carico). Per loro sono infatti previsti sconti importanti che vanno dalle spese d’istruzione a quelle per lo svago e che passano dalle spese mediche, a quelle sportive, fino all’abbonamento per l’autobus e ad eventuali affitti per gli studenti fuori fede.

Questi sgravi seguono, infatti, i figli dall’asilo nido all’Università, rivelandosi una vera risorsa in fatto di sconto. Ovviamente, come già anticipato, si può andare a recuperare fino ad un massimo di 1000 euro per figlio e questo purché esso risulti a carico.

Ma come risultano a carico i figli maggiorenni? Superata la maggiore età sono da considerarsi così quelli che hanno un reddito fino a 1000 euro se sono sotto i 24 anni e quelli che hanno un reddito fino a 2840,51 euro (se sono oltre i 24 anni).

Le possibilità in caso di figli a carico sono quindi tante e da estendersi anche a quelli che vivono con altro genitore o che sono, come già detto fuori sede. Ciò che conta è presentare tutte le spese effettuate per loro insieme alla dimostrazione che sono a carico. La detrazione sarà assicurata con tanto di guadagno personale.