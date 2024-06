Nelle email truffa ci sono sempre queste 12 parole, così non potranno mai più hackerarti il profilo

Gli esperti informatici hanno finalmente svelato il trucco per non cadere vittima dei cybercriminali: ecco come smascherare le email truffa.

Dopo anni di tentativi di fishing ben riusciti, frodi andate a segno e truffe ai danni di poveri utenti ignari, a cui sono stati rubati dati sensibili e a cui è stato svuotato il conto corrente, ora è saltato fuori il modo, davvero efficace, per evitare di cadere nella trappola dei criminali digitali senza scrupoli. A svelarlo sono stati gli specialisti che smascherano gli hacker. Scopriamo di che cosa si tratta.

Se non vuoi cadere vittima delle email truffa, impara a proteggere il tuo denaro e le informazioni personali che riguardano il tuo conto corrente bancario. C’è solo un modo per farlo, ed è guardando con attenzione alcune parole specifiche, che dovranno servire come campanello d’allarme per farti eliminare la comunicazione e scappare a gambe levate dai cyber criminali.

Le truffe perpetrate online aumentano sempre di più, e il motivo è che i cyber criminali diventano sempre più esperti e sfruttano al meglio le tante possibilità, offerte dagli strumenti digitali e dai mezzi informatici. Proprio per questo motivo è bene cercare di difendersi e provare a imparare come fare per cominciare a smascherare le truffe online.

Email truffa, smascherale guardando le parole ricorrenti

La maggior parte delle frodi informatiche avviene tramite posta elettronica. Per fortuna, a quanto pare, anche da una semplice occhiata si può smascherare una email truffa. Non tutti sanno infatti, che le email truffa presentano una caratteristica che può realmente aiutare a difendersi da truffatori senza scrupoli, che vogliono rubare informazioni o dati sensibili per raggirare gli utenti ignari.

Di recente gli esperti informatici, analizzando numerosi email truffa, e tentativi di fishing hanno scoperto che i cybercriminali scelgono delle parole in grado di catturare l’attenzione più di altre. E usano questi termini in maniera strategica per farti cadere in errore.

I destinatari delle email devono essere portati ad aprire il contenuto delle comunicazioni senza pensare, devono essere indotti a cliccare su link ingannevoli e per questa ragione le email truffa sono scritte in modo tale da invitare da generare ansia, curiosità e così via. Gli esperti che studiano le frodi informatiche hanno rivelato che le email truffa contengono 12 parole tipiche:

Richiesta

Seguimi o Follow

Urgente o Importante

Sei disponibile? oppure Sei alla scrivania?

Stato del pagamento

Ciao

Acquista

Fattura dovuta

Rif:

Deposito diretto

Spese

Libro paga.

Se ti capita di trovare queste parole nell’oggetto della email o nel corpo della stessa, sappi che molto probabilmente sei di fronte a una email truffa. Il consiglio è quello di non aprire collegamenti ipertestuali, non rispondere, non scaricare immagini o file allegati, non cliccare su nessun link e non ricontattare eventuali recapiti telefonici indicati nella email.