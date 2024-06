MSI lancia i notebook ultraleggeri dedicati al gaming: tutte le info

Spesso i notebook sono pensati come inadeguati al gaming: tutto cambia con la nuova gamma ultraleggera di MSI.

I notebook, in genere, non sono considerati come macchine ideali per il gaming. Questo per via delle prestazioni hardware di base meno potenti rispetto ai computer fissi e per i sistemi di raffreddamento meno efficaci: il rischio è quello di subire surriscaldamenti durante le sessioni di gioco prolungate. C’è da dire anche che le componenti CPU e grafiche dei notebook sono più difficili da aggiornare.

Infine c’è il problema delle batterie e dello schermo. I giochi richiedono molta energia, e la batteria di un notebook standard va in difficoltà. Molti notebook hanno poi schermi con dimensioni e frequenze di aggiornamento non ottimali.

Per rispondere a tutte queste criticità il team di MSI ha presentato di recente i suoi nuovi notebook adatti al gaming e studiati per supportare l’AI. I nuovi modelli, esposti alla fiera di Taipei, sono gli Stealth A16 AI+ e i Creator A16 AI+. Si tratta di notebook pensati proprio per i gamer ma anche per i creator. E questo per la loro scheda tecnica di altissimo livello.

MSI e i nuovi notebook perfetti per il gaming

Le prestazioni ottimali per il gioco sono garantite dai processori AMD Ryzen AI 300. Poi c’è uno schermo da 16 pollici che permette di avere maggiore spazio a disposizione per l’utilizzo. Ed è la prima volta che dei notebook ultraleggeri possono supportare performance elevate così elevate.

La MSI è da sempre un’azienda specializzata nel gaming, e per questo ci si può fidare. Lo A16 AI+ è un laptop di nuova generazione che offre non solo prestazioni di calcolo AI superiori alla media ma che include anche le potenti schede grafiche NVIDIA GeForce RTX.

Il design presenta un corpo leggero in lega di magnesio-alluminio e un sistema di raffreddamento avanzato Cooler Boost 51. Poi c’è anche una notività importante per quanto concerne il display. Lo schermo è un QHD da 16 pollici con un rapporto di aspetto di 16:10 e una frequenza di aggiornamento di 240Hz.

Rispetto alla connettività, il nuovo notebook supporta il Wi-Fi 7 e il Bluetooth 5.4. Tutto ciò garantisce una connessione internet veloce e affidabile. Poi c’è la questione relativa alla batteria. Lo A16 AI+ è equipaggiato con una batteria di grande capacità: un accumulatore da 99.9Wh. Si tratta dunque di una componente che promette una lunga durata, per la gioia dei gamers accaniti.