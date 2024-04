Moto G64 5G pronto ad essere un flagship killer: due qualità stanno stupendo tutti

Il nuovo smartphone Moto G64 5G promette di essere un flagship killer. Ci sono in particolare due qualità che stanno stupendo tutti.

Il mercato degli smartphone è in evoluzione costante, e anche quest’anno non sembra voler essere da meno. Abbiamo già assistito ad alcuni lanci importanti, tra cui spicca la serie di flagship Samsung Galaxy S24. Che ha introdotto ufficialmente Galaxy AI con alcune chicche importanti e che vogliono rivoluzionare il settore.

Moto G64 ufficiale, promette di essere un flagship killer (screenshot Motorola) – Computer-idea.it

Ma non solo perché, in attesa degli iPhone 16 in uscita il prossimo autunno, ci sono tanti altri modelli che aspettano solo di venire presentati. E non parliamo solo dei grandi flagship delle principali aziende, ma anche di altri device che puntano tutto sul rapporto qualità-prezzo e potrebbero rappresentare la soluzione ideale anche per voi.

Ce n’è uno in particolare che sta facendo parecchio parlare per due qualità che già stanno stupendo. Ossia il Moto G64 5G, un device che punta ad essere il flagship killer del 2024.

Moto G64 5G: queste caratteristiche lo rendono un best buy

Non ancora disponibile ufficialmente sul mercato, questo Moto G64 5G promette già da ora di essere uno smartphone tra i più interessanti di tutto l’anno. Per via di alcune specifiche tecniche uniche e che lo fanno posizionare sullo stesso livello dei flagship delle più importanti aziende del settore.

Si tratterà di un modello dal design molto accattivante, con un peso di 192 grammi e lanciato nelle tre colorazioni Pearl Blue, Ice Lilac e Mine Green. Se il sistema operativo al lancio sarà ancora Android 14, tutto lascia pensare che potrà venire aggiornato ad Android 15 non appena disponibile.

Per la RAM si può scegliere tra 8 e 12 GB, mentre lo storage è disponibile nei tagli da 128 o 256 GB. Ad aver colpito maggiormente però sono due aspetti, come anticipato: la batteria e il comparto fotografico. Partendo dall’autonomia di questo device, con una cella da 6000 mAh sarà possibile godere di una batteria in grado di resistere tutta la giornata con una sola ricarica.

Anche per un uso intensivo. Mentre per il comparto fotografico, ci sono due sensori esterni da 50 MP e 8 MP grandangolare. Per i selfie, invece, spazio ad una lente da 20 MP. Ad oggi non ci sono particolari informazioni sul prezzo e sulla data di lancio, ma l’unica certezza è che si partirà dal solo mercato indiano. Con la speranza che venga poi lanciata anche la versione global per tutti, Italia compresa.