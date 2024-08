Mostrare il giorno della settimana accanto alla data sul PC

Avere informazioni immediate sulla data e l’ora direttamente sul desktop del proprio computer è estremamente utile, soprattutto in un contesto lavorativo o durante lo studio.

Tuttavia, spesso ci si ritrova a voler conoscere non solo la data ma anche il giorno della settimana corrispondente. Questo dettaglio può sembrare minore, ma in realtà ha la sua importanza per organizzare al meglio i propri impegni senza dover aprire continuamente un calendario.

Per scoprire che giorno sia senza dover ricorrere a metodi esterni, molti utenti cliccano sull’icona che mostra data e ora nella barra delle applicazioni. Questa azione apre un mini-calendario che indica il giorno della settimana.

Sebbene questa possa sembrare una soluzione immediata, in realtà interrompe il flusso di lavoro o di studio dell’utente, costringendolo a distogliere l’attenzione da ciò che stava facendo.

Un metodo più efficiente

Fortunatamente, esiste un modo per avere sempre a disposizione questa informazione senza interruzioni: mostrare il giorno della settimana direttamente nel system tray del proprio PC. Questo metodo richiede di accedere al Pannello di controllo per modificare le impostazioni relative alla visualizzazione di data e ora.

Per attuare questa modifica è necessario seguire alcuni passaggi specifici. Innanzitutto, bisogna navigare fino al Pannello di controllo, selezionando l’opzione relativa a Data e ora. Una volta qui, si deve accedere alla sezione Modifica data e ora > Cambia le impostazioni > Impostazioni aggiuntive.

Arrivati nel menu delle Impostazioni aggiuntive si trova la sezione dedicata alla formattazione della Data breve. È qui che entra in gioco la personalizzazione: aggiungendo “ddd” all’inizio del formato corrente si può far sì che venga mostrato anche il giorno della settimana accanto alla data standard nel system tray.

Questa piccola ma significativa modifica permette agli utenti di avere una visione più completa dell’informazione temporale con uno sguardo rapido all’angolo dello schermo, migliorando così l’efficienza nell’organizzazione delle proprie giornate senza necessità di ricorrere ad altri strumenti o interrompere le proprie attività.

Ottimizzare la visualizzazione delle informazioni relative a data e ora sul proprio computer non solo migliora l’immediatezza dell’accesso a questi dati ma contribuisce anche ad aumentare la produttività personale riducendo le distrazioni. Seguendo i passaggi sopra descritti sarà possibile rendere più funzionale ed efficiente l’utilizzo del proprio dispositivo.