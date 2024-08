Modifiche rapidissime su più foto: c’è un trucco che forse non conosci

La fotografia con smartphone è diventata una pratica quotidiana per milioni di persone. Gli iPhone, in particolare, sono rinomati per la qualità delle loro fotocamere e per le funzionalità avanzate che offrono agli utenti.

Tra queste, vi è la possibilità di ritoccare le immagini direttamente dal dispositivo, un’opzione che consente di migliorare le foto con pochi tocchi. Tuttavia, quando si tratta di applicare gli stessi ritocchi a più immagini, molti potrebbero pensare che il processo sia lungo e tedioso. Fortunatamente, esiste una soluzione semplice e veloce.

Le ragioni per cui si desidera modificare una foto possono essere molteplici: forse si vuole aumentare la *luminosità per rendere l’immagine più vivida o aggiustare la saturazione per far risaltare i colori. Qualunque sia il motivo, l’iPhone offre tutti gli strumenti necessari per ottenere il risultato desiderato direttamente dal proprio dispositivo mobile.

Questa accessibilità ha reso il ritocco fotografico un’attività comune non solo tra i professionisti ma anche tra gli utenti quotidiani.

Una funzione rapidissima per risparmiare tempo

Per coloro che hanno diverse foto da modificare allo stesso modo, Apple ha introdotto una funzione estremamente utile che permette di copiare le modifiche apportate a un’immagine e applicarle ad altre foto in modo rapido ed efficiente. Questa caratteristica elimina la necessità di ripetere manualmente lo stesso processo su ogni immagine, risparmiando tempo prezioso agli utenti.

Il processo è sorprendentemente semplice e intuitivo. Dopo aver apportato le modifiche desiderate a una foto – ad esempio regolando luminosità o saturazione – l’utente deve uscire dalla visualizzazione dell’immagine modificata. Successivamente, tenendo premuta l’icona della foto appena editata appare l’opzione “Copia Modifiche“. Selezionandola si copiano tutte le alterazioni effettuate.

Il passaggio successivo consiste nell’aprire l’altra foto (o le altre foto) su cui si vogliono trasferire queste modifiche. Entrando nella modalità “Modifica” dell’immagine scelta e toccando i tre puntini situati nell’angolo superiore destro dello schermo appare l’opzione “Incolla Modifiche“. Cliccandola si applicano tutte le correzioni precedentemente copiate all’immagine corrente.

Questa funzionalità rappresenta un vantaggio significativo non solo per i fotografi amatoriali ma anche per chi utilizza frequentemente lo smartphone per motivi professionali o semplicemente ama condividere contenuti visivi coerenti sui social media. La capacità di uniformare rapidamente lo stile delle proprie immagini senza dover passare attraverso lunghi processi manuali migliora notevolmente l’esperienza complessiva dell’utilizzo della fotocamera dell’iPhone.

Questa funzionalità sottolinea come Apple continui a migliorare l’integrazione tra hardware sofisticato e software intuitivo nei suoi dispositivi mobili, rendendo sempre più accessibili pratiche creative complesse come il ritocco fotografico ai suoi utenti globalmente.