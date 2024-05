Modifica questa piccola impostazione sul tuo PC e diventerà velocissimo: è il trucco del momento

C’è una piccola impostazione sul vostro PC da modificare subito per renderlo velocissimo. È il trucco del momento, provatelo subito.

Per poter godere di un PC che sia sempre velocissimo e performante, non sempre è obbligatorio avere tra le mani specifiche tecniche di ultima generazione che costano centinaia di euro. Ci sono infatti una lunga serie di mosse segrete e trucchetti che potrebbero tornarvi utili e che sono soliti utilizzare gli esperti del settore. Molti di questi sono sconosciuti, mentre altri stanno diventando virali proprio per la loro efficacia e per la facilità di utilizzo.

Oggi vi parliamo nello specifico di una piccola impostazione del vostro PC che doveste valutare di modificare subito, così da renderlo velocissimo come mai prima d’ora. È il trucco del momento da provare immediatamente, tutti stanno confermando gli effetti positivi come menzionato inizialmente da chi ha diramato i passaggi fondamentali da seguire. Non crederete ai vostri occhi, sarà come avere un computer tutto nuovo senza spendere nemmeno un euro.

PC velocissimo, c’è una piccola impostazione da modificare

A rilasciare la guida ci ha pensato direttamente MSI, una delle aziende leader del settore e che opera da anni per fornire dispositivi e componenti hardware di ultima generazione e in grado di fornire il meglio delle prestazioni ai consumatori. Questa volta, l’idea è stata quella di aiutare coloro che hanno le CPU Intel di 13a e 14a generazione. Se volete una maggior stabilità in-game, dovete modificare una piccola impostazione.

Tutto quello che dovete fare è accedere all’MSI BIOS, che fornisce un modo rapido per poter ripristinare i limiti di potenza e di corrente delle processore. Accedendo alle impostazioni predefinite tramite CPU Cooler Tuning. A questo punto, vi basterà andare su questa pagina e poi selezionare Boxed Cooler per poter tornare a un limite di potenza di 253W. In questo modo, sarete certi che il vostro PC fornirà delle prestazioni da top di gamma in men che non si dica.

Senza che dobbiate più preoccuparvi di nulla. Come ricordato da MSI, comunque, procedere in questo modo potrebbe portare ad una leggera riduzione di alcune prestazioni. Ma sarete certi di ripristinare i limiti di alimentazione e di corrente per avere una stabilità senza precedenti mentre siete in gioco. Così che anche il titolo più avanzato potrà girare nel miglior modo possibile senza che dobbiate pensare più a niente.