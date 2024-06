Moda sostenibile e zero sprechi alimentari grazie a questa divertente tecnologia: può davvero salvare il pianeta

Possiamo davvero salvare il Pianeta? Dobbiamo sicuramente provarci iniziando da ciò che mangiamo e da ciò che indossiamo.

Si parla sempre più spesso di ecosostenibilità: buone pratiche da attuare ogni giorno per salvare il Pianeta. Ma nel concreto che cosa dovremmo fare per avere un minore impatto sulla Terra? Una nuova divertente tecnologia può aiutarci moltissimo in tal senso.

Oggi sentiamo parlare ovunque e di continuo della necessità di essere più ecosostenibili. Soprattutto in quanto, in nome della battaglia per il green, l’Unione Europea ci chiama a compiere azioni concrete e a cambiare anche in modo radicale le nostre case, le nostre automobili e le nostre abitudini. Vivere in modo ecosostenibile significa avere un minore impatto sul Pianeta: consumare e sprecare meno risorse soprattutto. Possibile?

Sì è possibile e, talvolta, bastano semplici gesti quotidiani, poche modifiche nei nostri comportamenti possono fare una grande differenza. Da soli, però, può essere difficile di punto in bianco iniziare a vivere in modo più sostenibile. Talvolta non si sa nemmeno da dove cominciare. Per questo le tecnologia viene in nostro soccorso.

Vivi in modo ecosostenibile grazie alla Realtà Aumentata

Il progresso viene spesso demonizzato ma il suo scopo è solo uno: semplificare e migliorare la vita dell’essere umano. Come ogni strumento la tecnologia non è né buona né cattiva ma tutto dipende dall’utilizzo che se ne fa. L’ultimo esempio è la Realtà Aumentata, che negli ultimi anni ha preso sempre più piede e già molte persone ne fanno uso in vari settori. In cosa consiste? La Realtà Aumentata da oggi ci permette di “testare” un prodotto a distanza senza provarlo concretamente.

Avete presente quei siti su cui, caricando una nostra immagine, è possibile vedere come ci sta un abito o un rossetto o un colore di capelli? Ecco: quella è realtà aumentata. Questa tecnologia, oggi, viene applicata in vari settori: dalla vendita al dettaglio all’intrattenimento, fino all’industria automobilistica.

La realtà aumentata ha due vantaggi: in primis ci evita di sprecare il nostro denaro acquistando un prodotto che poi non ci soddisfa; in secondo luogo evita sprechi o resi di abiti piuttosto che prodotti di altro tipo come, anche, prodotti alimentari. E’ stato stimato che, utilizzare la Realtà Aumentata prima di fare acquisti, consente di ridurre le emissioni di carbonio fino al 46%.

L’utilizzo di questa tecnologia porta benefici anche a chi vende e non solo a chi compra: da un recente sondaggio, infatti, è emerso che le persone si fidano di più ad acquistare un prodotto se prima possono “provarlo” attraverso la AI e, di conseguenza, tendono anche a comprare di più.