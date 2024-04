Migliori stampanti del 2024, perfette per casa e ufficio

Contiene link di affiliazione.

Nell’insieme di accessori e strumentazioni per una postazione di lavoro completa ciò che non può mai mancare è sicuramente la stampante: un dispositivo in grado di aumentare il grado di efficienza lavorativa sia in casa che in ufficio. Scegliere la stampante ideale alle proprie esigenze non è semplice ed è per questo motivo che abbiamo selezionato le migliori stampanti in questa guida secondo particolari criteri.

Se volete andare dritti al sodo, però, vi possiamo già comunicare che la migliore è la stampante Epson EcoTank ET-2851 in grado di svolgere tutte le classiche funzioni di stampa e di copia, ma con un ridotto consumo di energia e inchiostro grazie alla totale eliminazione delle cartucce: queste sono infatti sostituite da serbatoi ricaricabili progettati per evitare fuoriuscite di colore, con una capienza tale da garantire 14.000 stampe in bianco e nero e oltre 5.000 pagine a colori.

Stampanti, le migliori

Epson Eco Tank, la migliore

La stampante Epson EcoTank è la scelta migliore se si è alla ricerca di un dispositivo che sia veloce, efficiente e che allo stesso tempo abbia un ridotto consumo. Al posto delle classiche cartucce, scomode e costose, questa stampante adopera dei serbatoi ricaricabili divisi per colore riempibili attraverso pratici flaconi: un singolo set di bottigliette equivale a circa 72 cartucce, permettendo inoltre di non sprecare inchiostro grazie ai sistemi di sicurezza che evitano la fuoriuscita e la mischiatura. Si tratta di una delle periferiche di stampa più veloci sul mercato garantendo una velocità di stampa di oltre 10 pagine al minuto.

EcoTank di Epson è una stampante compatta dotata di diverse funzionalità: oltre alla stampa di documenti, immagini e fotografie in alta qualità, permette anche la copia di documenti fronte-retro in maniera automatica; il suo display LCD da 3,7 cm permette di avere una visione chiara e in tempo reale dei processi in corso, con tanto di segnalazioni tempestive per eventuali problematiche come l’inceppamento della carta o l’inchiostro terminato.

Una stampante “smart” capace di collegarsi facilmente alla rete Wi-Fi in maniera automatica e a tutti i dispositivi nelle vicinanze: attraverso l’app Epson Smart Panel è possibile utilizzare la stampante EcoTank anche senza l’utilizzo di un computer avviando tutti i processi di configurazione e di stampa direttamente dal proprio smartphone o tablet. In alternativa la stampante è dotata anche di un classico cavo USB per il collegamento al PC in ufficio oppure in casa.

Vedi su Amazon

HP Desk Jet, l’economica

Se si sta cercando un’ottima soluzione qualità-prezzo senza andare a spendere troppi soldi allora la soluzione migliore è la stampante HP DeskJet 2720e che garantisce tutte le funzionalità base della stampa a un costo molto accessibile. Questa periferica di stampa ha un design minimale e compatto che la rendono l’ideale per qualsiasi ambiente di lavoro e domestico, essendo anche molto leggera e semplice da trasportare anche da un luogo all’altro.

La stampante HP DeskJet 2720e permette di stampare, scansionare e fotocopiare documenti fronte-retro in alta risoluzione fino a 300 x 300 dpi, accettando diversi tipi di formato di carta, dal classico A4 fino a fogli di carta fotografica. Grazie alla configurazione guidata attraverso l’app HP Smart è possibile installare la stampante in tutta semplicità senza intoppi, avviando tutte le funzioni anche direttamente e comodamente dal proprio smartphone.

Vedi su Amazon

HP Laser Jet, a laser

Le stampanti più comuni funzionano a getto d’inchiostro attraverso degli ugelli, ma esistono anche altre periferiche di stampa che operano attraverso un sistema elettromagnetico a laser che distribuisce polvere di toner sui fogli: questo procedimento è particolarmente utile se si ha intenzione di stampare una grande quantità di fogli dato che è molto più veloce di quello “inkjet” e non provoca sbavature.

La stampante HP LaserJet M140w è la scelta migliore se si preferisce una stampa a laser rispetto a quella a getto di inchiostro: stiamo parlando di una periferica di stampa multifunzione che permette di eseguire scansioni ad altissima qualità fino a 600 x 600 dpi, adatta soprattutto a chi è abituato a fotocopiare manuali, libri e documenti in bianco e nero quotidianamente e vuole farlo con il massimo della velocità e della qualità.

Vedi su Amazon

Canon Pixma, la più comoda in casa

La stampante è una periferica molto utile in casa, ma trovarle un posto adatto non è mai semplice, soprattutto se lo spazio nel proprio studio o nella propria camera è limitato: in questi casi la scelta migliore è optare per una stampante piccola, compatta, ma che svolga tutte le funzioni base come la PIXMA TS33350 di Canon.

Con le sue dimensioni di 17,13 cm di larghezza x 12,44 cm di lunghezza x 5,71 cm di altezza può essere posizionata davvero ovunque in casa: sulla scrivania di fianco al computer, su un comodino, su una mensola sospesa, su un tavolino senza rischiare di occupare troppo spazio nella propria postazione di lavoro e risultare troppo ingombrante. Utilissima anche per essere trasportata ovunque a casa di amici oppure sul posto di lavoro, inoltre il suo design minimale ed elegante la rendono perfetta in ogni ambiente.

Vedi su Amazon

PANTUM M6500NW, la più comoda in ufficio

Se state cercando una stampante perfetta da posizionare in ufficio, allora la scelta migliore da questo punto di vista è la PANTUM M6500NW: questa periferica di stampa è in grado di scansionare documenti, fotocopiarli e stamparli in maniera molto veloce con una velocità di circa 22 pagine al minuto, una caratteristica ideale se deve essere utilizzata da più persone all’interno di un luogo di lavoro e c’è bisogno del massimo dell’efficienza e della rapidità.

Si tratta di una stampante facilissima da configurare dato che basta collegarla al Wi-Fi oppure a un cavo ethernet e il gioco è fatto: è necessario un singolo passaggio per completare l’installazione e dopo pochi secondi dal collegamento è già operativa. Il suo vassoio pagine da 150 fogli è perfetto per stampare grandi quantità in una sola operazione senza dover caricare fogli in continuazione, semplicissima da usare e non richiede istruzioni complicate dato che i processi sono interamente guidati dal tastierino completo di display LCD sul lato sinistro della stampante.

Vedi su Amazon

Come scegliere una stampante?

Molte persone sottovalutano l’acquisto di una stampante perché pensano che siano tutte uguali, ma in realtà è importante scegliere quella giusta non solo in base al prezzo, che resta un criterio fondamentale, ma anche in base a diverse altre caratteristiche come ad esempio:

Scopo : una stampante, a discapito del nome, non serve solo per stampare, ma anche per scansionare documenti, effettuare fotocopie, creare documenti e fotografie. Da questo punto di vista si può scegliere una stampante che faccia tutto o che sia specializzata in uno di questi processi per evitare di acquistare un prodotto che non sia consono alle nostre esigenze. Noi vi consigliamo di prendere sempre un prodotto multifunzione in modo da avere, all’occorrenza, tutto in uno;

: una stampante, a discapito del nome, non serve solo per stampare, ma anche per scansionare documenti, effettuare fotocopie, creare documenti e fotografie. Da questo punto di vista si può scegliere una stampante che faccia tutto o che sia specializzata in uno di questi processi per evitare di acquistare un prodotto che non sia consono alle nostre esigenze. Noi vi consigliamo di prendere sempre un prodotto multifunzione in modo da avere, all’occorrenza, tutto in uno; Collegamento e interconnessione : le stampanti moderne hanno quasi tutte la possibilità di essere collegate alla rete Wi-Fi per essere avviate e utilizzate anche con lo smartphone. Se non avete una connessione stabile il consiglio è sempre quello di optare per stampanti classiche che presentano un cavo USB. Se invece avete una connessione potente che potete sfruttare senza problemi vi consigliamo una stampante collegata a servizi online. Alcuni di questi infatti monitorano lo stato di inchiostro della vostra macchina e vi mandano l’inchiostro nuovo a casa ritirando le vecchie cartucce ed evitando di inquinare. Per farvi un esempio, sulle macchina HP potete trovare il servizio Instant Ink, tra i più economici del mercato.

: le stampanti moderne hanno quasi tutte la possibilità di essere collegate alla rete Wi-Fi per essere avviate e utilizzate anche con lo smartphone. Se non avete una connessione stabile il consiglio è sempre quello di optare per stampanti classiche che presentano un cavo USB. Se invece avete una connessione potente che potete sfruttare senza problemi vi consigliamo una stampante collegata a servizi online. Alcuni di questi infatti monitorano lo stato di inchiostro della vostra macchina e vi mandano l’inchiostro nuovo a casa ritirando le vecchie cartucce ed evitando di inquinare. Per farvi un esempio, sulle macchina HP potete trovare il servizio Instant Ink, tra i più economici del mercato. Dimensioni : prima di procedere all’acquisto di una stampante è bene fare attenzioni alle dimensioni dato che molte possono essere ingombranti e non trovare spazio nel vostro ufficio personale. Se avete a disposizione una scrivania o ripiani stretti allora il consiglio è quello di acquistare stampanti più compatte.

: prima di procedere all’acquisto di una stampante è bene fare attenzioni alle dimensioni dato che molte possono essere ingombranti e non trovare spazio nel vostro ufficio personale. Se avete a disposizione una scrivania o ripiani stretti allora il consiglio è quello di acquistare stampanti più compatte. Velocità : se comprate una stampante per motivi lavorativi, soprattutto se è per un ufficio, sicuramente cercate qualcosa con un alta velocità di stampa. A nessuno infatti piace attendere e quindi vi consigliamo di scegliere un prodotto con una velocità vicina alle 20 pagine al minuto.

: se comprate una stampante per motivi lavorativi, soprattutto se è per un ufficio, sicuramente cercate qualcosa con un alta velocità di stampa. A nessuno infatti piace attendere e quindi vi consigliamo di scegliere un prodotto con una velocità vicina alle 20 pagine al minuto. Formati di carta: non tutte le stampanti stampano su tutto. Se avete bisogno di un prodotto che stampi su più tipi di carta, dal normale foglio alla carta fotografica, valutate la stampante che andate ad acquisire anche in base a questo. Ci sono stampanti molto più indicate per foto e prodotti creativi, mentre altre sono votate alla velocità di stampa e ai documenti tradizionali.

Questo testo include collegamenti di affiliazione: in qualità di Affiliati Amazon riceviamo un guadagno sugli acquisti idonei. I prezzi potrebbero variare dopo la messa online.