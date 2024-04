Migliori stampanti 3D 2024: ce n’è per tutti, da chi vuole risparmiare a chi è più esigente

Contiene link di affiliazione.

Fino a poco tempo fa sembrava impossibile anche solo immaginarla una stampante 3D, oggi invece questi dispositivi sono diventati alla portata di tutti. Se volete realizzare degli oggetti per effettuare delle riparazioni in casa oppure se vi volete divertire con i vostri bambini sicuramente avrete l’opportunità di trovare qualcosa che soddisfi le vostre esigenze. Attenzione però, perché essendo oggetti con cui pochi hanno avuto a che fare vogliamo darvi degli strumenti per capire meglio cosa comprare.

La tecnologia ha fatto passi da gigante, regalandoci dei prodotti davvero di altissimo livello, in grado di soddisfare ogni nostra esigenza. Ovviamente per acquistare una stampante 3D serve un piccolo investimento, ma va anche detto che oggi esistono dispositivi di ottimo valore che sono anche accessibili nel prezzo. Se cercate un prodotto che sia in grado di offrivi prestazioni importanti a un prezzo accessibile, e non avete voglia di leggere troppe informazioni, potete puntare su questa Creality Ender che è veramente un buon prodotto.

Se invece vi volete immergere in questo mondo, scoprire e imparare qualcosa, prima di prendere una decisione, preparatevi a scoprire tantissime cose che magari fino a oggi vi erano sconosciute.

Stampanti 3D, le migliori

La migliore

Vedi su Amazon

La Creality Ender è la migliore stampante 3D tra quelle che che vi proponiamo. Con questo dispositivo possiamo utilizzare una vastissima gamma di materiali per la stampa tra cui PLA, ABS, TPU, rame, legno e altri ancora; grazie all’utilizzo di tecnologie all’avanguardia la stampante riduce al minimo l’intasamento da materiali e offre un’estrusione silenziosa e fluida. Grazie alla funzione di ripresa di stampa automatica questo dispositivo è in grado di recuperare il processo di stampa anche dopo un’eventuale interruzione di corrente, garantendo un risultato finale senza nessun problema. Il piatto si scalda molto bene e ha una splendida aderenza, questa molto comoda durante le fasi finali della lavorazione del risultato.

Lo strumento è preciso e stabile e garantisce delle prestazioni di altissimo livello. Sono presenti anche una vasta gamma di software di slicing come Cura e Repertier-Host che sono tra i migliori presenti sul mercato. Questo regalerà una possibilità interessante di soddisfare le esigenze anche di chi designer o appassionato di stampa 3D fa questo per lavoro. Se avete problemi a capirne l’utilizzo l’azienda produttrice ha un supporto tecnico attivo e in grado di fornire spiegazioni dettagliate.

L’economica

Vedi su Amazon

Entina invece è la stampante 3D più economica che potete scegliere, con un prezzo veramente contenuto vi porterete a casa un prodotto molto valido. Questo dispositivo è progettato soprattutto per principianti e adolescenti che si affacciano a questo mondo per la prima volta. Si utilizza in maniera decisamente intuitiva e rapidamente si possono realizzare oggetti di altissima qualità. Potrete imparare come fare grazie anche a dei modelli di prova presenti nella scheda SD.

Insieme a questa macchina avrete anche l’applicazione “Poloprint Cloud” che è una piattaforma in grado di offrire tantissime funzioni grazie a un solo clic. Potrete controllare dunque la stampante, grazie a questa, anche quando non siete in prossimità della stessa. La piattaforma è flessibile in acciaio a molla riscaldato, questo tipo di attrezzatura regala una riduzione decisiva nella deformazione del modello, migliorando i risultati finali. Si tratta inoltre di una stampante molto silenziosa senza disturbare eventualmente chi si trova al nostro fianco quando la utilizziamo. E se avete problemi? Tranquilli, l’azienda offre la possibilità di una restituzione entro 30 giorni, una garanzia di due anni e un supporto tecnico per tutta la vita.

La veloce

Vedi su Amazon

Se invece volete una stampante 3D veloce e reattiva scegliete questa Anycubic Kobra, addirittura più rapida sei volte rispetto ai modelli tradizionali. Potrete così risparmiare fino al 75% del tempo rispetto a una stampa normale. E nonostante questa celerità i risultati non avranno nulla da invidiare alle macchine più compassate. Tra i punti forti di questo dispositivo c’è un sistema di livellamento automatico che consente di ottenere un piano auto-regolato e senza bisogno di posizionamento manuale.

La consegna del materiale è precisissima grazie a una struttura di estrusione a doppi ingranaggi. Grazie a un design che favorisce la dissipazione e la ventola di raffreddamento evita problemi per quanto riguarda il surriscaldamento. Per installarla bastano solo dieci minuti ed è facilissima da utilizzare anche grazie a uno schermo touchscreen a colori da appena 4.3”.

Per stampe multiple

Vedi su Amazon

Se invece avete bisogno di una stampante 3D che compia delle stampe multiple scegliete pure la Elegoo che è una garanzia sotto ogni punto di vista. Il dispositivo è dotato di uno schermo LCD monocromatico da 9.1” che vi permetterà di controllarla in maniera precisa e veloce. La rapidità della stampa raggiunge massimo i 70 mm/H. Inoltre la struttura è protetta da un vetro temperato che ha un’eccellente durevolezza.

Dotata di un sistema di raffreddamento a doppia ventola, una per l’ingresso e l’altro per l’uscita dell’aria, garantisce la possibilità di evitare un surriscaldamento che spesso è causa di danneggiamenti irreversibili. Avrete a disposizione tre modalità di stampa: statica, dinamica e ad alta velocità. Grazie a una forma più grande del solito vi sarà possibile realizzare modelli più grandi di quelli che potete creare con le macchine di solito in commercio.

La professionale

Vedi su Amazon

La Flashgore è sicuramente la stampante 3D professionale per eccellenza, che ha un prezzo superiore alle altre ma che è giustificato dalla sua grande qualità. Su Amazon, inoltre, potrete acquistarla con un coupon che vi farà risparmiare 50 euro sul prezzo finale. Sono tante le funzionalità di questo dispositivo che può essere utilizzato per creare giochi per bambini, ma anche per delle riparazioni domestiche. Grazie al suo design che la chiude completamente, come un forno a microonde, potremo osservare da fuori la creazione senza nessun problema legato ad agenti esterni.

Il sistema di livellamento automatico può essere attivato grazie a un semplicissimo clic. Grazie alla struttura chiusa e un doppio sistema di filtraggio dell’aria questo prodotto si prende cura della nostra salute. Un filtro, infatti, blocca il 99% del particolato e dei VOC emessi durante la produzione. L’azienda produttrice offre un’assistenza tecnica gratuita a vita e anche una garanzia di un anno. Il servizio clienti è decisamente efficiente e attivo online 24 ore su 24.

Come scegliere una stampante 3D

Dopo avervi mostrato alcuni modelli interessanti di stampanti 3D vogliamo spiegarvi quali sono i parametri fondamentali per scegliere un prodotto di questo genere:

Grandezza: in base al vostro spazio e a quello che volete realizzare dovrete fare delle riflessioni su quella che è la grandezza adatta a voi. Ne esistono di diversi modelli, sicuramente è importante avere le idee chiare prima di fare l’acquisto;

in base al vostro spazio e a quello che volete realizzare dovrete fare delle riflessioni su quella che è la grandezza adatta a voi. Ne esistono di diversi modelli, sicuramente è importante avere le idee chiare prima di fare l’acquisto; Materiali di stampa : sono differenti i materiali che si possono utilizzare per stampare in 3d ed è bene informarsi su questa caratteristica quando state scegliendo il vostro dispositivo;

: sono differenti i materiali che si possono utilizzare per stampare in 3d ed è bene informarsi su questa caratteristica quando state scegliendo il vostro dispositivo; Rumore: purtroppo molti di questi dispositivi sono decisamente rumorosi, ma quelli che vi abbiamo proposto sono tutti in grado di risolvere facilmente questo problema;

purtroppo molti di questi dispositivi sono decisamente rumorosi, ma quelli che vi abbiamo proposto sono tutti in grado di risolvere facilmente questo problema; Velocità e qualità di stampa : la velocità è una qualità non di poco conto, perché ci risolve molti problemi, ma non è una caratteristica di cui tutti hanno bisogno. Di certo però la qualità è un parametro che diventa fondamentale quando si investe in un oggetto come questo;

: la velocità è una qualità non di poco conto, perché ci risolve molti problemi, ma non è una caratteristica di cui tutti hanno bisogno. Di certo però la qualità è un parametro che diventa fondamentale quando si investe in un oggetto come questo; Prezzo: ovviamente il portafoglio ha il suo peso e sebbene si tratti di un prodotto divenuto accessibile più o meno a tutti, come per molti altri ci sono fasce di prezzo che possono fare la differenza per molti di voi. Stabilite un budget prima di sognare;

ovviamente il portafoglio ha il suo peso e sebbene si tratti di un prodotto divenuto accessibile più o meno a tutti, come per molti altri ci sono fasce di prezzo che possono fare la differenza per molti di voi. Stabilite un budget prima di sognare; Sicurezza: siccome molto spesso questi oggetti si utilizzano insieme ai bambini, estasiati dai sistemi produttivi che portano alla realizzazione di una stampa 3d, la sicurezza è un parametro fondamentale. Quelle chiuse totalmente ne offrono di più.

Questo testo include collegamenti di affiliazione: in qualità di Affiliati Amazon riceviamo un guadagno sugli acquisti idonei. I prezzi potrebbero variare dopo la messa online.