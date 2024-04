I migliori monitor pc sotto i 150 euro: prezzi contenuti senza rinunciare alla qualità

Amate giocare al computer? Vi piace guardare film sulla vostra piattaforma preferita? Sicuramente diventa fondamentale avere un buon monitor pc per godere al massimo tra risoluzione e fluidità delle immagini che vi scorreranno davanti agli occhi. Non tutti gli schermi però sono uguali, anche se al giorno d’oggi con meno di 150 euro si possono portare a casa dei prodotti di qualità soddisfacente.

La tecnologia ci ha regalato, anche sotto questo punto di vista, una bella impennata verso il futuro.

Se una volta i computer erano utilizzati solo per utilizzare programmi di lavoro o per giocare con titoli con una grafica in bassa definizione, al giorno d’oggi le cose sono radicalmente cambiate. I PC attuali, infatti, sono incredibilmente versatili e riescono a offrire prestazioni tali da videogiocare ad altissima risoluzione o tali da guardare un film con una qualità paragonabile a quella cinematografic. In entrambi i casi quello che serve è, chiaramente, un monitor che sia in grado di soddisfare le caratteristiche del nostro computer, anche se bisogna fare attenzione alla qualità della scheda grafica del dispositivo per evitare i cosidetti “colli di bottiglia”.

Negli ultimi anni, in fatto di monitor pc, è avvenuta una vera e propria rivoluzione con tantissimi modelli adatti a ogni esigenza. Al di là della grandezza e della risoluzione sono arrivate anche altre caratteristiche a implementare la qualità del nostro schermo. I monitor curvi hanno la capacità di immergerci nelle immagini e sono quelli maggiormente consigliati per il gaming mentre i modelli IPS invece sono molto buoni per vedere film, complice la modulazione della luce di cui è capace il pannello, perfetta per offrire immagini nitide e realistiche. Altro parametro particolarmente importante è Non possiamo poi dimenticare anche caratteristiche importanti come il Refresh Rate che ci indica quante volte viene aggiornata l’immagine, dando maggiore impressione di fluidità a ciò che scorre davanti ai nostri occhi.

Monitor pc sotto i 150 euro, i migliori

Philips 281V8L/100, monitor LCD

Il Philips 281V8L/100 è un monitor LCD da 24” dalle alte prestazioni nonostante il suo prezzo sia alla portata di qualsiasi tasca. Il punto di forza di questo schermo Full HD, 1920×1080, è sicuramente il pannello LCD con angoli di visione 178°/178° che permette una visione nitida e con pochissime alterazioni cromatiche anche quando non si è perfettamente allineati con il centro dello stesso.

Tra le sue caratteristiche c’è anche la tecnologia Adaptive Sync che permette di avere immagini fluide a 75Hz in grado di rendere immediata la risposta quando si sta videogiocando a qualcosa. Complice la presenza di una buona dotazione di porte VGA e HDMI è difficile avere problemi di connessione con il monitor, riducendo le necessità di utilizzare degli adattatori. Il monitor è dotato anche di accorgimenti per essere flicker free, così da evitare quella sensazione fastidiosa di sfocato sui perimetri delle immagini; grazie alla presenza del Low Blue Mode, una tecnologia che riduce la componente di luce blu emessa dallo stesso schermo con appunto, la vista che si affatica di meno. Dietro al pannello troviamo una predisposizione VESA che ci permette eventualmente di montare il monitor al muro.

Samsung S31C, monitor IPS

Il Samsung S31C monta un pannello IPS, suo punto di forza, noto anche come In-Plane Switching e cioè un tipo di schermo con un’altissima tecnologia di visione. Questa permette la modulazione della luce da cristalli liquidi non illuminati producendo delle immagini decisamente più nitide del normale. Il monitor ha una risoluzione 1920×1080 Full Hd in 16:9 ed è un flat, cioè piatto, in tecnologia LED. Interessante è anche il Refrash Rate, cioè quante volte si aggiorna l’immagine al minuto, da 75 Hz con un tempo di risposta di appena 5 ms cosa che ci regala un’immagine sempre nitida e senza sfarfallio o momenti di flag (blocco immagine).

Si tratta di un prodotto che fa attenzione anche ai nostri occhi con diverse tecnologie messe a disposizione. Tra queste sottolineiamo il Flicker Free, l’antisfarfallio, oltre all’Eye Saver Mode, che permette di auto-regolarsi al colore in base alla luce della stanza dove si trova il monitor. I gamer saranno felici di avere anche la possibilità di sfruttare l‘impostazione Game Mode, adatta a risaltare le immagini dei videogiochi. Proprio parlando di giochi è importante la presenza della tecnologia AMD FreeSynch che assicura la possibilità di vedere sincronizzato il monitor con la scheda grafica e riducendo i problemi di tearing delle immagini (fastidioso effetto strappo dove le immagini improvvisamente si bloccano e sembrano dividersi per alcuni secondi). Uno schermo che guarda anche al nostro portafogli grazie all’Eco Saving Plus che è certificato a livello globale e che permette di risparmiare fino al 10% dell’energia in più. Concludiamo le caratteristiche di questo monitor specificando che è attrezzato con porte HDMI e VGA in grado di collegare più dispositivi al monitor per rendere il tutto più pratico all’interno della tua camera o del tuo studio.

Acer EK241YHbif, miglior per Refresh Rate

Tra i monitor che vi presentiamo sicuramente l’Acer Ek241YHbif da 24” è quello che ha il miglior Refresh Rate, quante volte si aggiorna l’immagine al minuto, addirittura da 100 Hz. Questa caratteristica riduce efficacemente l’affaticamento degli occhi e anche lo sfarfallio offrendovi un’esperienza davvero fluida dal punto di vista visivo. Senza dimenticare che questo monitor ha dei tempi di risposta pazzeschi, addirittura da 1 ms, regalandoci immagini sempre chiare e senza nessun tipo di sfocatura. La risoluzione Full Hd, 1920×1080, permette ai dettagli di essere più nitidi e ci regala dei colori davvero brillanti e maggiormente precisi rispetto alla media dei prodotti di questa fascia.

Lo schermo è dotato anche di una tecnologia AMD FreeSync che permette una perfetta sincronizzazione con la scheda video del computer regalandoci un’esperienza fluida e sfruttando al massimo le prestazioni dello stesso. Grazie al montaggio a parete Vesa potrete risparmiare spazio, inoltre il supporto inclinabile permette di trovare l’angolo di visione migliore in assoluto. Il doppio ingresso VGA e HDMI permette inoltre una connessione senza nessun tipo di adattatore. Anche questo monitor si interessa della nostra vista con un filtro luce blu, che ci permette di affaticare meno gli occhi, oltre alla funzione Flicker Free, antisfarfallio. L’assenza di cornice regala a questo device anche un aspetto più leggero che regala spazio esclusivamente all’immagine.

LG 27ML60SP, monitor 27 pollici

Tra i monitor presentati LG 27Ml60SP è quello più grande grazie ai suoi 27 pollici senza cornice che sono un vero punto di forza e che ci regalano un’esperienza coinvolgente. Grazie a una risoluzione da 1920×1080 pixel Full Hd abbiamo la possibilità di sfruttare al massimo la nostra scheda video, anche per la presenza della tecnologia AMD FreeSync 75Hx che, come in altri schermi su descritti, permette la sincronizzazione con la scheda grafica del computer. Il tempo di risposta da 1 ms dell’immagine ci permette di avere un’azione fluida nelle immagini con la sfocatura che si riduce perché nel momento in cui i cristalli liquidi sono in movimento viene disattivata la retroilluminazione.

Proprio come il modello Philips il pannello IPS permette una visione straordinaria da ogni punto di vista. Un’altra caratteristica molto interessante di questo monitor è la presenza di altoparlanti integrati con un audio stereo 10W. La funzione Schermo Multitasking ci permette di dividere, durante l’utilizzo, lo schermo in due parti per seguire due lavorazioni differenti e parallele, ma allo stesso livello di qualità. Anche questo device rispetta la nostra vista con la modalità adatta alla lettura che ci regola la luce blu oltre allo stabilizzatore dei neri e al Flicker Save, l’antisfarfallio. Grazie a una presa VGA e una HDMI da 1.4 possiamo collegare i nostri device senza la necessità di nessun tipo di adattatore. Senza dimenticare anche un occhio al design per uno schermo sottile che è bello da vedere sulla nostra scrivania o attaccato alla parete.

Samsung S24C366EAU, monitor curvo / migliore per il gaming

Per tutti gli appassionati di gaming consigliamo il Samsung S24C366EAU da 24” che è curvo e dunque permette un maggiore coinvolgimento durante il gioco, grazie anche alla modalità Game, ma anche nella visione delle immagini di filmati. La tecnologia Full HD da 1080p ci permette di avere una risoluzione davvero di alta qualità grazie anche a un Refresh Rate, aggiornamento dell’immagine, da 75 Hz e una risposta di 4 ms che ci permette di avere una visione fluida e senza rallentamenti.

Inoltre la modalità FreeSync permette al monitor di sincronizzarsi perfettamente con la scheda video del nostro computer, regalandoci massima fluidità durante il nostro intrattenimento. Il device è certificato a livello globale Eco Saving Plus che permette di risparmiare fino al 10% di energia in più. Inoltre le porte HDMI e VGA permettono di collegare contemporaneamente due dispositivi diversi al monitor rendendo la postazione anche maggiormente pratica. Proprio la curvatura, punto di forza di questo monitor, ci permetterà di ridurre l’affaticamento degli occhi regalandoci un’esperienza più coinvolgente, in un certo senso infatti ci sentiremo avvolti proprio dall’immagine. Altre caratteristiche importante per la nostra vista sono sicuramente il Flicker Free, e cioè come già detto l’antisfarfallio, e l’Eye Saver Mode cioè una metodologia che permetta di salvaguardare il nostro occhio durante una visione prolungata.

Come scegliere il monitor pc perfetto?

Per approfondire ulteriormente la conoscenza sul monitor pc vi vogliamo fornire quelle che sono i parametri per scegliere il modello per voi perfetto: