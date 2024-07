Migliorare l’audio del telefono è possibile senza usare i tasti laterali: solo così le chiamate saranno finalmente nitide

Non siete soddisfatti della qualità audio del vostro telefono? Ecco come rendere le chiamate più nitide, non servono i tasti laterali.

Sebbene negli ultimi anni le big tech stiano puntando sempre di più su funzionalità quali la fotocamera, la velocità di esecuzione delle applicazioni, il design e l’intelligenza artificiale per i software, un ruolo fondamentale nel mondo degli smartphone continuano a giocarlo le chiamate.

Avere la possibilità di effettuarle quando e dove si vuole al massimo della qualità audio disponibile è fondamentale, ecco perché stanno venendo introdotte alcune novità utili. Come per esempio la ricezione satellitare, per avere segnale anche in situazioni di difficoltà.

Ma non solo, perché esistono alcune chicche – di cui potreste non aver sentito parlare – per renderle nitide come non mai. Ecco un trucco semplice ed efficace, non vi servirà utilizzare i tasti laterali per godere del meglio disponibile.

Qualità audio del telefono: ecco come migliorarla per davvero

Se ancora non ne avete sentito parlare, allora resterete sbalorditi da quello che potete fare col vostro smartphone. Grazie a questa nuova funzionalità unica, infatti, potrete finalmente migliorare di netto la qualità audio del vostro telefono e godere così di una nitidezza mai nemmeno immaginata prima d’ora. Non dovete far altro che seguire questi passaggi, senza l’aiuto dei pulsanti fisici.

Stiamo parlando dell’isolamento vocale, disponibile su iOS con gli ultimi aggiornamenti rilasciati da Apple. Per poterlo sfruttare, vi basta avviare o rispondere ad una telefonata come prima cosa. A questo punto, scorrete verso il basso partendo dall’angolo in alto a destra dello schermo. Così da aprire il Centro di Controllo, dove troverete la sezione Modalità microfono.

Cliccateci sopra e, come per magia, vi verrà mostrata l’impostazione isolamento vocale. È una feature unica che vi darà modo di ridurre al minimo i rumori esterni. Come possono essere quelli delle automobili in strada o del chiacchiericcio se vi trovate in un luogo pubblico. C’è anche un’altra funzione che si trova nella medesima sezione, proprio di fianco all’Isolamento vocale: il Wide Spectrum.

Questo strumento è pensato quando si effettuano chiamate con più persone e volete che tutti possano venire ascoltati al meglio. Pensata attualmente solo per FaceTime, permette di amplificare i suoni di sfondo senza andare ad influire sulla vostra voce. Attivatela subito e vedrete che sia voi che chi vi sta attorno potrà essere ascoltato in modo nitido .