Microsoft sta disattivando questa funzione su tutti i PC e il motivo è terribile: tanta delusione online

Microsoft ha deciso di disattivare una funzione utilissima di Windows: la motivazione di questa decisione ha deluso tutti gli utenti.

In questi anni Microsoft ha migliorato notevolmente i propri sistemi operativi, Windows 10 ha raggiunto un livello talmente buono che sono in molti coloro i quali non lo hanno voluto abbandonare in favore del pur ottimo Window 11. Con ogni probabilità l’undicesima versione è un software transitorio e non tanto perché Microsoft ha già pronto un nuovo OS ma perché ha in mente di rivoluzionare il modo di fruire dei PC.

Il colosso informatico ha infatti abbracciato già da un paio d’anni la rivoluzione AI e sta lavorando alacremente per includere nel proprio sistema operativo una serie di funzioni gestite dall’AI. Al fine di ottimizzare la fruizione delle funzioni gestite dall’AI, Microsoft ha reso disponibile per tutti gli utenti Windows Copilot.

Attualmente Copilot viene attivato attraverso la combinazione di tasti “Win+C”, ma secondo quanto rivelato da fonti interne presto questa possibilità verrà tolta. A quanto pare, infatti, Microsoft ha intenzione di creare una vera e propria App per Copilot e dunque di inserirla sia nella lista programmi che sulla taskbar.

Microsoft ha deciso di togliere la funzione da tutti i PC, ma per quale motivo?

Il piano di Microsoft, dunque, è quello di togliere la scorciatoia “Win+C” non solo dai nuovi PC ma da tutti quelli già in commercio, ma per quale ragione? Il fatto che in futuro ci sarà un’app per Copilot e che questa sarà implementata nel sistema non implica la necessità di togliere il comando da Windows, allora per quale motivo non sarà più utilizzabile il comando?

La ragione potrebbe riguardare la voglia dell’azienda americana di vendere non solo i nuovi PC con AI implementata, ma anche le nuove tastiere che avranno il tasto “Copilot” incluso? Secondo alcuni sì, perché dopo 30 anni Microsoft ha deciso di cambiare per la prima volta la tastiera per Windows e includere un nuovo tasto apposito per la nuova funzione.

Ovviamente Microsoft non impedirà agli altri utenti, ovvero coloro che vogliono rimanere con il PC vecchio, l’utilizzo dell’AI. Copilot sarà azionabile cliccando sull’icona presente nella taskbar oppure cercando la funzione dalla lista “Start” oppure da quella dei programmi.

Ciò nonostante la decisione di togliere la scorciatoia non è stata presa bene da parte dell’utenza che ha criticato Microsoft accusandola, appunto, di voler favorire chi è disposto a spendere denaro per abbracciare la rivoluzione AI in toto con dei PC che ne sfruttino a pieno le funzionalità.