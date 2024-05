Microsoft, novità assoluta per i PC: ecco cosa si potrà fare, utenti felicissimi

Microsoft fornisce ai suoi utenti uno strumento potente e versatile, che potrebbe rivoluzionare l’uso quotidiano del PC.

Negli ultimi mesi, Microsoft ha dimostrato un impegno costante nel migliorare il suo sistema operativo con una serie di aggiornamenti e nuove funzionalità. Ad esempio, abbiamo visto l’introduzione di Windows 11, che ha portato con sé un’interfaccia utente rinnovata, miglioramenti nella gestione delle finestre e l’integrazione con le app Android.

Anche la parte legata alla sicurezza è stato rafforzata con l’aggiunta di nuove funzionalità di protezione contro le minacce informatiche. Tuttavia, l’ultima funzionalità annunciata sembra essere qualcosa di potenzialmente rivoluzionario per la quotidianità degli utenti. Questa novità, infatti, promette di trasformare il modo in cui interagiamo con i nostri PC, offrendo una serie di strumenti avanzati e integrati che potrebbero semplificare molte delle nostre attività quotidiane.

Windows 11 riceve una nuova funzione rivoluzionaria

Microsoft sta per lanciare Recall per i PC Copilot Plus, un innovativo strumento di Windows 11 potenziato dall’intelligenza artificiale, che tiene traccia di tutto ciò che accade sul tuo computer. Grazie a questa funzionalità, internamente chiamata AI Explorer, gli utenti possono cercare e recuperare qualsiasi cosa fatta sul dispositivo, semplicemente eseguendo un’azione di ricerca avanzata alimentata dall’AI.

Una delle caratteristiche principali di Recall è la sua capacità di creare una timeline esplorabile di tutto ciò che è stato fatto sul PC. Questa timeline consente di scorrere attraverso le attività passate e di recuperare facilmente informazioni e contesti specifici. Inoltre, grazie ai Sottotitoli in Diretta, è possibile cercare tra le riunioni e i video in tempo reale, con trascrizioni e traduzioni del discorso.

Questa tecnologia non è del tutto nuova per Microsoft. Un tentativo precedente, chiamato Timeline, era stato introdotto in Windows 10 ma fu dismesso nel 2021. La differenza principale con Recall è la profondità dell’integrazione nativa con Windows 11 e le capacità avanzate offerte dall’AI, che permettono una registrazione e un recupero delle informazioni molto più dettagliati e utili.

Per il momento sembra però che non tutti i computer con Windows 11 saranno compatibili. Sarà necessario acquistare uno dei nuovi “Copilot Plus PC”, dotati dei nuovi chip Snapdragon X Elite di Qualcomm, che includono un’unità di elaborazione neurale (NPU) necessaria per far funzionare Recall.

Inoltre, ci sono requisiti minimi di archiviazione: il PC deve avere almeno 256 GB di spazio sul disco rigido, con 50 GB di spazio disponibile. La configurazione predefinita prevede un’allocazione di 25 GB, sufficiente per memorizzare circa tre mesi di snapshot.

Microsoft ha anche preso misure per garantire la privacy degli utenti. L’indice di Recall rimane locale e privato sul dispositivo, e gli utenti possono mettere in pausa, fermare o eliminare i contenuti registrati, oltre a escludere specifiche app o siti web dalla registrazione.