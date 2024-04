Microsoft ha trovato il modo di farti diventare virale in fretta sui social: la scoperta

Vuoi diventare famoso sui social network? Segui questo infallibile trucco per riuscirci: lo propone Microsoft.

Diventare famosi sui social network è più difficile del previsto. Richiede una certa quantità di tempo e non è per niente facile. Inoltre è necessaria anche una grande esperienza. Questo perché non si può pretendere di emergere dal nulla in poco tempo. Però non sembra che Microsoft sia d’accordo con questa idea. Infatti ha proposto un modo molto interessante per diventare famosi sui social network.

Scopriamo maggiori informazioni sull’argomento grazie all’USPTO, che sarebbe l’agenzia brevetti degli USA. Di recente ha pubblicato una nuova domanda di brevetto da parte di Microsoft. Si tratta di una idea mai vista prima in pratica. Vorrebbe implementare un nuovo sistema di notifiche sui social network basato sul coinvolgimento. Ma come funzionerà nello specifico? Cerchiamo di capire di più su questo tema importante.

Microsoft, puoi diventare famoso sui social network: dovrai usare la sua funzione

La nota azienda di Redmond sta sviluppando un nuovo sistema particolare. Si chiamerà rAffinity e sarà destinato alle applicazioni dei social network per l’invio di notifiche. Inoltre verranno personalizzate tenendo conto di quanto il destinatario interagisca con un utente. Facciamo un esempio per chiarire meglio l’utilità della funzione. Immaginiamo che si seguano diverse persone su alcuni social media. Instagram o YouTube potrebbero essere un buon esempio.

A questo punto si può scegliere di ricevere una notifica dal loro ultimo post. Ma lo farà soltanto se si è parecchio interessati. E per capirlo Microsoft terrà conto della frequenza di aggiornamento, dei like e dei commenti lasciati. Le “notifiche occasionali” verranno inviate di rado in pratica. Queste informazioni verranno recepite anche da parte del content creator. Servirà a capire se alcuni contenuti sono più validi di altri. Ciò permetterebbe a tante persone di diventare famose grazie alle scelte giuste.

il metodo non è altro che un “sistema di punteggio” ben congegnato. Misura la probabilità che ha un content creator di inviare una notifica ad un utente. Con i suoi consigli è possibile migliorare e diventare sempre più noti al grande pubblico. Per il momento non si conoscono troppi dettagli su questa funzione. Non si sa neanche se potrà essere utilizzata in tutti i social network. Soltanto il tempo ci saprà dare maggiori informazioni al riguardo.