Microsoft annuncia i prossimi giochi del Game Pass: sorpresa in arrivo a settembre

Microsoft ha annunciato tre nuovi giochi che saranno inclusi nel catalogo Xbox Game Pass questo settembre: ecco tutte le novità

Il 2024 si preannuncia un anno entusiasmante per gli abbonati a Xbox Game Pass, con una serie di nuovi titoli che promettono di soddisfare ogni tipo di giocatore, dai fan dei giochi AAA ai cultori delle produzioni indie.

Microsoft continua a investire pesantemente nel suo servizio di abbonamento, espandendo costantemente il catalogo con titoli che spaziano tra generi e stili diversi. Ecco un’anteprima dei giochi più attesi in arrivo nel 2024.

Xbox, i nuovi titoli in arrivo sul Game Pass

Microsoft ha svelato i nuovi titoli che entreranno a far parte del catalogo di Xbox Game Pass nelle prossime settimane, continuando a espandere l’offerta di uno dei servizi di gaming più popolari al mondo. Con un mix di nuove uscite e classici amati, il mese si preannuncia ricco di sorprese per i giocatori di tutte le età e preferenze.

I nuovi giochi ne sostituiranno altri tre che non saranno più disponibili: infatti sia NBA 2K24, Guilty Gear Strive che Atomic Heart scompariranno dall’abbonamento. Per quanto riguarda i nuovi titoli per il servizio, per ora ne sono stati confermati solo 3: Atlas Fallen, Core Keeper e Star Trucker. Questi ultimi arriveranno come anteprima del day 1 sul servizio per console e computer.

Atlas Fallen, in uscita il 22 agosto, offre un’esperienza di combattimento ed esplorazione in un vasto deserto pieno di segreti da scoprire. Il titolo ha suscitato parecchio dibattito sin dal suo annuncio iniziale. Il 27 agosto uscirà Core Keeper, un gioco di avventura con elementi di costruzione e sopravvivenza che ha catturato l’immaginazione dei giocatori PC sin dalla sua uscita in accesso anticipato.

Il 3 settembre verrà aggiunto Star Trucker, un gioco che offre una prospettiva unica sulla simulazione del trasporto spaziale. I giocatori assumeranno il ruolo di un camionista interstellare, che affronta i pericoli dello spazio profondo mentre consegna merci attraverso la galassia. Oltre alle nuove aggiunte a Xbox Game Pass, tre giochi verranno lanciati su Game Pass Core il 21 agosto.

Si tratta di Cities Skylines, Control Ultimate Edition e SnowRunner. Come ormai tradizione, Microsoft continuerà ad aggiornare il catalogo ogni settimana, aggiungendo nuove sorprese e titoli inattesi. Questo ritmo costante è uno dei motivi principali del successo del servizio, che offre ai giocatori un flusso continuo di giochi da scoprire.