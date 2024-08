Microsoft accontenta tutti e cambia Outlook: nuova funzione in arrivo per Android e iOS

Microsoft è pronta a cambiare nuovamente aspetto a Outlook, ecco cosa possono aspettarsi gli utenti dal servizio di posta elettronica.

Da tempo Microsoft Outlook è diventato il programma di posta predefinito dell’azienda americana con sede a Redmond. Un tempo, su smartphone e PC, si poteva scegliere il programma da utilizzare per visualizzare i messaggi ma ora, specialmente su desktop, Microsoft impone Outlook come sistema per le e-mail.

Tuttavia, molti sia da mobile che da PC trovano confusionario il look di questo sistema di posta elettronica: alcuni non capiscono come usarlo al meglio e altri vorrebbero cercare un’alternativa. Il gigante americano però ha le idee chiare e vuole cambiare questo programma definitivamente.

Infatti Microsoft, nonostante certe volte prenda decisioni impopolari, è pronta ad ascoltare gli utenti. Ecco perché ha promesso che il nuovo aggiornamento del sistema di posta elettronica includa alcune funzioni che gli utenti desiderano.

Microsoft Outlook, qual è il cambiamento in arrivo nel prossimo futuro

In particolar modo, il nuovo aggiornamento del servizio online riguarderà la versione per smartphone. Proprio così, coloro che utilizzano Outlook su smartphone possono godere di un nuovo editor per aggiungere contatti più rapidamente e inviare e-mail praticamente a chiunque.

Il contact editor permetterà agli utenti di creare un nuovo profilo in rubrica in pochi istanti oppure di modificare il profilo di coloro che fanno già parte della propria rubrica. Questo cambiamento che molti aspettavano per la versione mobile funzionerà sia su dispositivi Android sia su dispositivi iOS.

L’editor Outlook non interferirà con quello nativo del telefono. Questo significa che i contatti verranno salvati direttamente in app e non si utilizzerà il sistema di rubrica dello smartphone. L’utilizzo di questo strumento permette anche di organizzare e ordinare i contatti nella lista in modo semplice, pratico e veloce.

Ovviamente, Microsoft ha confermato che nonostante l’aggiornamento, Outlook riuscirà a importare e individuare quelli che sono i contatti salvati in precedenza con editor diversi. Ma come usare il nuovo editor per i contatti? Prima di tutto bisogna aggiornare l’app. Dopo averlo fatto, occorre aprire l’app e cliccare sulla sezione “Nuovo contatto”.

A quel punto, si potrà salvare il contatto in pochi istanti. Gli utenti Android hanno anche la possibilità di scannerizzare i biglietti da visita per aggiungere automaticamente un nuovo profilo alla rubrica. Non resta far altro che aggiornare l’applicazione Microsoft Outlook, scoprire le nuove funzionalità dell’editor contatti sul proprio telefono e godersi i vantaggi pensati per gli utenti.