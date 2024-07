Metti tre monetine nella cover del tuo smartphone e guarda cosa accade: su TikTok ne parlano tutti

Gli utenti di TikTok parlano del trucco delle tre monetine nella cover dello smartphone: il risultato finale sorprende tutti.

Le cover degli smartphone sono una vera costante perché garantiscono una protezione non solo alle cadute accidentali, ma anche alla polvere e allo sporco. Non è un caso infatti che in commercio ci siano una varietà di cover da poter scegliere e applicare al proprio dispositivo.

Il mercato degli smartphone vede modelli sempre più grandi e al tempo stesso delicati, discorso che si fa più serio a seguito dell’utilizzo in luoghi particolari come il mare e la spiaggia. La sabbia, ad esempio, è una grande minaccia, con il calore, per i telefoni. Per questo motivo ci si dota di cover che ben riescono a ridurre i possibili danni.

Ci sono poi dei piccoli trucchi davvero interessanti e che permettono di migliorare per certi versi le prestazioni di questi accessori. Di recente spicca quello delle tre monetine da aggiungere alla cover, una soluzione che ha portato gli utenti di TikTok a parlarne frequentemente dato il risultato che fornisce.

Come funziona il trucco delle tre monetine nella cover dello smartphone

Il trucco delle tre monetine da aggiungere alla cover del proprio smartphone ha sorpreso tutti, ed oggi è assolutamente ben visto e messo in pratica. Tutto passa dall’inserire tre monetine nella cover per ottenere quello che tanti utenti hanno definito come “effetto strabiliante“.

Questo trucco è emerso da alcuni video diventati successivamente virali su TikTok. Sulla piattaforma alcuni utenti hanno mostrato come sia davvero utile inserire centesimi da 1, 2 o 5 euro nella zona posteriore del telefono, con le monete che rimangono ferme grazie alla cover. È necessario metterle tutte vicine per poter far funzionare correttamente il trucco, magari nella parte centrale o in alto dello smartphone.

Dopo aver sistemato la cover si noterà che quest’ultima acquisirà una capacità che prima non aveva. Questo trucco consente di sfruttare al meglio un caricabatterie o trovare in modo semplice un fissaggio del telefono in auto. In sintesi, questo trucco fornisce diverse opportunità da poter utilizzare al meglio.

Questo sistema economico è una valida alternativa alle cover calamitate, che hanno un costo ben più alto. Una spesa che non sempre vale la pena effettuare dato che, in genere, dopo pochi mesi si tende a sostituire la cover. Il trucco delle tre monetine permette di avere l’effetto calamitante su tutte le cover che si utilizzano.