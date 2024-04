Meta vuole rivoluzionare Instagram, arriva una nuova funzione direttamente dal futuro

Questa evoluzione si basa su una tecnologia molto conosciuta e arricchisce l’esperienza utente in modi finora inediti.

Milioni di utenti in tutto il mondo conoscono bene la frustrante sensazione di aprire Instagram e non riuscire a trovare quello che si sta cercando. Le lamentele degli utenti sono arrivate fino ai piani alti e ora Meta ha deciso di prendere dei provvedimenti. Nel mondo frenetico dei social media, dove l’innovazione sembra essere una necessità, l’azienda di Mark Zuckerberg prova a migliorare i suoi servizi.

Ora, con l’ultimo aggiornamento di Instagram in arrivo, potrebbe finalmente rendere più semplice ed efficace la scoperta di nuovi contenuti. Con una crescente concorrenza da parte di giganti come TikTok, Meta è costantemente alla ricerca di metodi per mantenere il suo posto al vertice dell’ecosistema dei social media.

Gli aggiornamenti e le nuove funzionalità sono cruciali per tenere gli utenti impegnati e attrarre un pubblico sempre più vasto. Questo nuovo aggiornamento di Instagram mira a fare proprio questo, utilizzando la tecnologia AI per offrire un’esperienza utente senza precedenti.

Instagram prova a tenere il passo con TikTok introducendo l’IA

La novità introdotta da Meta su Instagram è sostanzialmente una barra di ricerca potenziata dall’intelligenza artificiale. Questa funzionalità permetterà agli utenti di interagire con un sistema AI ottimizzato per la scoperta di nuovi contenuti, con il quale si potrà interagire in un modo molto familiare per gli utenti dell’app.

Attraverso la barra di ricerca, gli utenti potranno infatti avviare una conversazione in DM (Direct Message) con Meta AI, proprio come accade con qualsiasi altro contatto. Qui, sarà possibile formulare domande o selezionarne una da una serie di prompt pre-caricati. Questo tipo di integrazione AI mira a rendere l’esperienza su Instagram più coinvolgente e intuitiva, offrendo risposte e contenuti che sono finemente sintonizzati con gli interessi personali dell’utente.

Uno degli aspetti più interessanti di questa nuova funzione è ovviamente la sua capacità di suggerire contenuti basandosi su richieste molto più specifiche di quelle che è possibile avanzare ad oggi. Per esempio, gli utenti possono utilizzare prompt come “Reel su tramonti al mare” per trovare Reel specifici legati a quel tema.

In un mondo dove la scoperta di contenuti freschi e pertinenti è fondamentale, specialmente con la popolarità di piattaforme come TikTok, Instagram, con l’aiuto dell’AI di Meta, sta cercando di superare i suoi rivali. La strategia non è solo migliorare la qualità della ricerca interna ma anche incrementare la visibilità dei contenuti di Instagram oltre i confini della piattaforma stessa.