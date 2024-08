Meta AI, le richieste da non fare all’intelligenza artificiale di Google

Ci sono alcune richieste che non vanno mai fatte all’intelligenza artificiale di Google. Ecco la lista completa, così evitate sorprese.

Negli ultimi anni, l’intelligenza artificiale ha iniziato ad avere un peso specifico sempre più preponderante all’interno della nostra società. Soprattutto grazie ai vari chatbot disponibili, strumenti utili in grado di rispondere a qualsiasi nostra domanda in maniera chiara, veloce ed esaustiva.

Ci sono chiaramente delle limitazioni, che sono state imposte direttamente dagli sviluppatori. Parliamo oggi di Google Gemini, l’intelligenza artificiale di Google. Probabilmente ancora non lo sapevate, ma esiste una lista di domande che non può venire fatta. O meglio, a cui non si riceverà risposta. Ecco quali sono, in questo modo eviterete spiacevoli sorprese e potrete sfruttare al meglio tutte le sue potenzialità.

Intelligenza artificiale di Google: ecco quali domande evitare

Siete soliti utilizzare il chatbot AI di Google? Allora fate molta attenzione, perché ci sono alcune domande che non si possono fare. Come deciso dal team di sviluppatori di Mountain View, sempre attendo a limitare il suo strumento di intelligenza artificiale.

Per renderlo il più possibile neutro ed esente da possibili controversie legali (e non solo). C’è in particolare una serie di domande che sono state di recente vietate, come confermato dalle ricerche che popolano il web in questi giorni.

Secondo quanto si legge, se c’è un’elezione imminente non si potranno fare domande. Se ci si trova all’interno del Paese in questione. Per fare un esempio, ora che le Presidenziali negli Stati Uniti sono prossime, si potranno chiedere più informazioni o un parere solo se ci si trova al di fuori dei confini statunitensi. E così anche per il resto del mondo, nel caso i cittadini siano chiamati alle urne.

Anche Google ha confermato il tutto a TechCrunch, dichiarando di aver iniziato ad implementare alcune restrizioni su Gemini. Così da limitare le risposte sulle query relative alle elezioni. A livello globale. Una decisione presa per via dei timori circa il ruolo che l’intelligenza artificiale potrebbe svolgere. Sia in termini di informazioni imprecise che di influenza sui cittadini votanti.

Se si prova comunque a fare una domanda di questo tipo, ecco che Gemini risponderà con un messaggio automatico del tipo: “Sto ancora imparando come rispondere a questa domanda. Nel frattempo, prova la Ricerca su Google“. Resta ora da capire se, dopo la fine delle elezioni, Google deciderà di sbloccare queste domande o di rimanere neutro sull’argomento.