Mediaworld, arrivano i super sconti estivi: smartphone a prezzi stracciati ma solo per pochi giorni

È periodo di grandi sconti da Mediaworld che per pochi giorni venderà alcuni articoli a prezzi davvero stracciati.

L’arrivo dell’estate, tra le altre cose, porta spesso con sé anche una cascata di sconti e di promozioni da parte dei negozi che cercano così di incentivare chi sta per partire o è in vacanza a nuovi acquisti. Dopotutto è proprio in estate che ci si concede qualche sfizio in più e se lo sconto è in grado di catturare l’attenzione si può anche pensare ad uno smartphone nuovo o a qualche prodotto in grado di rendere ancora più belle le vacanze.

Un aspetto che Mediaworld conosce bene, tanto da aver messo in atto una serie di super sconti estivi davvero irresistibili, ma che dureranno solo per pochi giorni. Ecco, quindi, tutto quel che c’è da sapere su quest’offerta. La famosa catena di negozi ha messo in atto una serie di super sconti estivi in grado di affascinare chiunque. Molti prodotti, solitamente in vendita a prezzi davvero alti, sono stati infatti scontati e resi più alla portata di tutti.

Super sconti estivi da Mediaworld: ecco fin quando sarà possibile approfittarne

Per fare qualche esempio, il Galaxy S23 è in vendita a 549 euro. L’iPhone 12 è invece acquistabile a soli 499 euro, un costo davvero unico per uno smartphone ancora tra i più apprezzati. Le offerte di Mediaworld, però, non si fermano agli smartphone.

Ce ne sono, infatti anche per gli speaker galleggianti (perfetti per le giornate al mare o in piscina) in vendita a 24 euro e per le powerbank da portare sempre con sé per non restare a corto di batteria. In questo caso le proposte sono tante e varie con costi che partono dai 19 euro. Per chi viaggia c’è poi il supporto smartphone da auto a soli 7 euro.

Super offerte anche per gli auricolari che vedono le airipods di seconda generazione a soli 129 euro e che contano anche di altri modelli e marche con prezzi che vanno dai 17 euro. E per chi desidera un portatile nuovo? In questo caso c’è il Macbook air 13” con M2 a 999 euro. In alternativa si può optare per un Acer Aspire 3 A315 a soli 449 euro.

Ovviamente, in offerta ci sono poi anche i tablet che vedono l’iPad di decima generazione a 389 euro e il Samsung Galaxy Tab 56 a soli 259 euro. Per chi ha voglia di trascorrere l’estate leggendo, anche in spiaggia, c’è invece il Rakuten kobo a 199 euro. Ovviamente gli sconti proseguono anche su console da gioco portatili e su televisioni maxi schermo.

E ci sono anche le offerte su bici, webcam, e macchie fotografiche. Mediaworld, quest’anno non si è affatto risparmiata, quindi. E l’unica cosa di cui preoccuparsi è la scadenza di queste offerte segnata per il 18 luglio 2024. Manca quindi sempre meno per poterne godere e per farsi un piccolo regalo per concludere in bellezza questa stagione.