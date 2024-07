Mediaset Infinity + ora è gratis, ma non per tutti: come ottenerlo

Arriva Mediaset Infinity + in versione gratuita, ma non per tutti. Ecco chi sono i fortunati che ne potranno beneficiare.

Chi ama la tv on demand e la possibilità di guardare serie tv in ogni momento della giornata, conosce sicuramente Mediaset Infinity +, un servizio a pagamento che offre i contenuti di Infinity con l’aggiunta di serie più ricercate e presenti più a lungo sulla piattaforma.

Un vantaggio che ovviamente si paga, a meno di non rientrare in una particolare categoria che potrà usufruirne gratuitamente per circa sei mesi. Si tratta, insomma, di un’agevolazione non certo da poco, ma che come accennato non è per tutti. L’offerta in questione è infatti riservata solo a pochi. Scopriamo tutto quel che c’è da sapere e quali sono i requisiti richiesti.

Mediaset Infinity + per tutti? Ecco chi potrà usufruirne

Chi ama Mediaset Infinity e sogna da tempo di passare alla versione a pagamento, potrebbe riuscirci senza versare un euro. Vodafone ha infatti deciso di premiare i suoi utenti più fedeli e che hanno una rete mobile con Sim ricaricabile o in abbonamento e una rete fissa, donando loro proprio sei mesi di Mediaset Infinity +.

Per poter ottenere questo vantaggio basta avere l’app MyVodafone e iscriversi a Vodafone Happy. Al suo interno sarà possibile aderire all’offerta di Mediaset Infinity + entro il 18 luglio 2024. e tutto senza dover pagare nulla per attivarla.

Con questo servizio sarà impossibile avere un accesso praticamente infinito a cartoni animati, serie tv, film, documentari, etc… Un vero sogno per chi ama guardare la tv e sognava già di passare le giornate più calde restando nel comfort di casa, magari con amici e parenti, guardando qualcosa di bello e gustando del buon cibo.

Momenti che grazie all’offerta di Vodafone saranno molti più semplici da concretizzare e che sarà possibile godere persino in 4K. Un’offerta sicuramente da non perdere e che se si è già utenti Vodafone (ricordiamo che il tutto è pensato per premiare proprio gli utenti di vecchia data) vale davvero la pena prendere in considerazione.

Sempre nell’offerta di Vodafone rientrano poi degli sconti importanti come quello su alcuni capi di abbigliamento sui prodotti Lavazza, su quello Oral-B che consente di risparmiare fino a 200€ sugli spazzolini elettrici, etc… Per conoscere tutto nel dettaglio basta andare sul sito di Vodafone e leggere tutto ciò che c’è da sapere a riguardo. Il tutto ricordando che l’offerta ha una scadenza fissata, come già anticipato, per il 18 luglio 2024.