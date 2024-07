Mazzata per tutti quelli che vogliono farsi un PC: adesso costeranno tutti molto di più

Previsioni non favorevoli per il mercato PC: il prezzo delle componenti continua a salire e nei prossimi mesi non andrà meglio.

Il mercato hardware nel settore PC è sempre in evoluzione, ma in questo periodo si sta affrontando un periodo di transizione che porterà ad un cambiamento più radicale. Sia i nuovi PC assemblati che i nuovi processori saranno costruiti per l’utilizzo delle AI e questo comporta un cambio di tecnologia ed un aumento dei requisiti minimi.

Già nei mesi scorsi, proprio per via dell’aumento della domanda di nuovi processori e GPU, si è assistito ad un aumento costante dei prezzi di DRAM che VRAM. Per quanto riguarda le memorie DRAM l’aumento di prezzo dei primi due trimestri del 2024 si è assestato tra il 10 ed il 15% e sembra che per i prossimi mesi il trend sarà sempre negativo.

Tuttavia ci sarà una lieve flessione degli aumenti dovuta ad una stabilizzazione della domanda di mercato lato consumatori. Dunque nei prossimi mesi ci sarà un aumento di prezzo delle DRAM di circa l’8%. Per quale motivo il prezzo continua ad aumentare se la domanda dei consumatori è stabile?

Aumento costi PC: per quale ragione i prezzi stanno lievitando?

Viene da chiedersi come mai i prezzi delle componenti PC e dunque dei PC in generale stiano continuando ad aumentare nonostante la domanda da parte degli acquirenti non sia in crescita. La ragione – analizzando la questione DRAM di cui abbiamo parlato sopra – riguarda la domanda interna di componenti.

Se è vero infatti che i consumatori non hanno fretta di mettere le mani su PC di nuova generazione, lo stesso non può dirsi per le aziende. Stando agli ultimi report infatti, la fornitura di DRAM per Server è già finita fino alla fine del 2024, al punto che le aziende produttrici stanno pensando di spostare parte della produzione sugli HBM.

Lo stesso discorso vale per quanto riguarda le VRAM, anch’essa influenzata dalla crescente domanda di HBM e RAM per server. Anche qui l’aumento del prezzo è previsto tra il 3 e l’8%. Tuttavia in questo caso l’aumento sarebbe anche legato all’imminente debutto sul mercato delle GPU RTX Serie 50 di Nvidia e alle GPU BattleImage Arc di Intel.

Queste nuove schede grafiche utilizzeranno una tecnologia VRAM GDDR 7 che dovrebbe essere più costosa del 20% o addirittura del 30% rispetto all’attuale GDDR 6. L’aumento di prezzi di memorie e schede grafiche che utilizzano memoria virtuale per massimizzare le prestazioni si riflette sul costo finale dei computer che da qui alla fine dell’anno saranno decisamente più costosi per chi è alla ricerca di configurazioni di fascia alta.