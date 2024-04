“Manca pochissimo”: Iliad finalmente rende felici i suoi utenti

Iliad compie un importante passo avanti nella telefonia ed esaudisce il desiderio di molti dei suoi utenti.

Quando si parla di telefonia, stare al passo coi tempi è indispensabile per mantenere l’interesse degli utenti. E ciò vale anche quando i prezzi sono davvero concorrenziali.

Un principio che conosce bene anche Iliad che proprio in questi giorni sta mettendosi finalmente in pari con un una mancanza che gli utenti hanno accusato fino a oggi e che a breve potrà essere archiviata per lasciare spazio al nuovo. Sta infatti per arrivare una grande novità in tal senso che farà la felicità di tutti gli utenti.

Iliad: manca sempre meno a una grande novità. Ecco di quale si tratta

Gli utenti Iliad sanno bene come a fronte di cosi davvero bassissimi ci siano delle piccole mancanze sul servizio mobile. Manca ad esempio il VoLTE, ovvero quella tecnologia (che gli altri operatori hanno già) e che consente di effettuare delle chiamate audio sulla rete 4G/LTE godendo di una qualità audio migliore e navigando ad alta velocità anche mentre si chiama.

Sebbene fino a oggi Iliad sia l’unico operatore a non poter offrire questa funzionalità, sembra che le cose stiano cambiando. Il sito web è stato infatti aggiornato con una pagina di supporto dedicata proprio al VoLTE che al momento è disponibile per alcuni utenti business e consumer. Ciò significa che la funzione sta per essere resa disponibile per tutti gli utenti.

Si tratta, come molti sapranno, di una funzione gratuita che chi ha Android verrà apparire in automatico sui dispositivi che la supportano. I possessori di iPhone, invece, dovranno abilitarla manualmente andando su Impostazioni, su Cellulare, su Opzioni cellulare e poi su Voce e dati dove dovranno abilitare la voce VoLTE.

Chi ha Xiaomi dovrà invece digitare un’apposita stringa sul telefono che è *#*#86583#*#* azione che servirà per alcuni modelli. Ovviamente tutte le informazioni necessarie sono disponibili sul sito ufficiale e che consente a chi sta scoprendo solo adesso la nuova funzione di abilitarla nel modo corretto e di usarla come si deve da subito.

Quel che conta è che gli utenti che fino a oggi hanno dovuto accontentarsi e aspettare, a breve potranno finalmente avere questa nuova e ambita funzione, migliorando così l’esperienza delle chiamate a voce e navigando al contempo alla velocità con la quale navigano tutti gli altri.