Malware, ora è possibile eliminarli dal pc senza antivirus: è semplicissimo

Per alcuni software antivirus è necessario pagare, ma non tutti sanno che esiste un modo per eliminare i malware dal PC senza utilizzarli.

Un virus è qualsiasi programma progettato per modificare, rubare o addirittura distruggere i tuoi dati personali nel tuo computer, laptop o qualsiasi dispositivo. Le cause per cui il tuo dispositivo ha acquisito il virus includono download online, e-mail e persino dispositivi periferici inseriti nel tuo pc.

I malware possono essere difficili da rilevare quando si insinuano nel dispositivo. Tuttavia, quando raggiungono l’obiettivo, rendono il computer praticamente inutilizzabile. Tutti sanno che gli antivirus sono costosi e la necessità di aggiornarli costantemente a pagamento non aiuta la situazione. Di seguito, scopriamo come eliminarli senza i software predisposti.

Non hai l’antivirus? Ecco come rimuovere il malware dal tuo dispositivo

Rimuovere il malware può sembrare scoraggiante, soprattutto senza utilizzare un antivirus. Tuttavia, non è impossibile. La prima cosa che dovresti fare quando sospetti l’attacco di un virus è disconnettere il computer da Internet. Ciò contribuirà a prevenire la diffusione di malware e a proteggere le informazioni personali. Successivamente, riavvia il PC in modalità provvisoria. In questo modo vengono avviati solo i programmi e i servizi essenziali del sistema.

In modalità provvisoria è necessario eliminare i file temporanei. In questo modo non solo puoi liberare spazio su disco, ma puoi anche accelerare la scansione dei virus o addirittura eliminare alcuni malware. A tal riguardo, è utile la funzione “Pulitura disco”. Inoltre, anche se non stai utilizzando un antivirus, esistono numerosi software che eseguono la scansione alla ricerca di difetti al sistema. Gli esperti consigliano di scaricarne uno affidabile ed eseguire una scansione completa del sistema.

Questi software di solito hanno un database con applicazioni malware conosciute che utilizzano per confrontare i file. Le infezioni malware spesso compromettono le impostazioni del browser Web. Ripristinando le impostazioni predefinite del browser verranno rimossi eventuali “componenti aggiuntivi” o “estensioni” indesiderati, eliminando così possibili malware.

Altro passaggio fondamentale è quello di controllare le cartelle e i programmi di sistema. Se ne noti alcuni non familiari o sospetti, esegui una rapida ricerca online per verificare se sono associati a malware noti. Infine, assicurati che il tuo sistema operativo venga aggiornato regolarmente. Gli aggiornamenti spesso includono correzioni di sicurezza che possono aiutare a proteggere il computer da future infezioni. Sebbene questo processo possa aiutare a eliminare alcuni tipi di malware, non vi è alcuna garanzia che funzioni in ogni caso.