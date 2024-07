Maleducazione o problema tecnico? Ecco cosa fare se Alexa ti ignora e non risponde

Come risolvere i problemi di maleducazione di Alexa

Questi ultimi, nonostante abbiano una tecnologia di altissimo livello, possono a volte comportarsi in modo strano. L’assistente virtuale di Amazon, chiamato Alexa, può ad esempio apparire come un’entità maleducata, poiché in alcune circostanze ignora completamente l’utente.

Non dovete però preoccuparvi se è capitato anche a voi, poiché è sufficiente svolgere alcune piccole operazioni per risolvere il problema. Vediamo allora cosa bisogna fare per far ritornare in sé Alexa e tutti i suoi componenti. Prima di tutto, dovreste accertarvi che il dispositivo vi possa sentire bene, controllando l’attivazione del microfono e la posizione dell’altoparlante.

Se il problema persiste, allora provate il metodo più famoso del mondo, cioè quello di spegnere e di riaccendere l’apparecchio. Non riuscite ancora a farlo funzionare? Non preoccupatevi, perché i consigli non sono finiti. A volte, possono infatti capitare degli errori di rete, i quali non permettono al dispositivo di connettersi regolarmente ad internet. In questi casi, si consiglia quindi di ripristinare il Wi-Fi di casa attraverso l’applicazione Alexa.

Non dimenticatevi di controllare anche la potenza del segnale, poiché il malfunzionamento potrebbe dipendere proprio da questo. Un altro consiglio è quello di provare ad effettuare l’aggiornamento e di lasciarlo riposare per circa un’ora, affinché possa installare con calma le nuove funzioni del software.