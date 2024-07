Mal d’auto se usi il telefono? Apple risolve finalmente il problema, la novità

Hai mal d’auto e nausea quando usi il telefono in viaggio? Scopri come Apple ha pensato di risolvere il problema per sempre.

Moltissime persone soffrono di mal d’auto, una sensazione sgradevole che può rovinare qualsiasi viaggio. Questo fastidio è particolarmente comune quando si utilizza il telefono durante il tragitto. Tuttavia, Apple ha trovato una soluzione per prevenire questo problema con il nuovo iOS 18. Ma perché ci sentiamo male quando usiamo il cellulare in macchina?

Il mal d’auto, noto anche come cinetosi, si verifica quando gli organi responsabili dell’equilibrio, come gli occhi e le orecchie, inviano segnali contrastanti al cervello. Quando siamo in macchina, il nostro corpo percepisce di essere fermo, mentre se guardiamo fuori dal finestra capiamo di essere in movimento. Questa conflittualità provoca nausea, vertigini e a volte vomito. L’uso del telefono durante il viaggio può aggravare questi sintomi, poiché gli occhi sono concentrati su uno schermo fermo. Ma come può Apple aiutarci a superare questo intoppo?

Mal d’auto, Apple crea una nuova funzionalità per contrastare la nausea in macchina

Apple ha preso sul serio questo problema e ha introdotto una nuova funzionalità nel sistema operativo iOS 18, chiamata “Vehicle Motion”. Questa innovazione è stata pensata per ridurre il mal d’auto causato dall’uso del telefono in movimento. Ma come funziona esattamente? La modalità può essere attivata andando su Impostazioni > Accessibilità > Effetti Schermo > Mostra Indicatore di Movimento nei Veicoli.

Una volta attivata, questa funzione visualizza delle piccole palline che si muovono sullo schermo del telefono, seguendo il movimento del veicolo. Questo trucco visivo inganna il cervello, aiutandolo ad armonizzare i segnali provenienti dagli occhi e dalle orecchie, riducendo così la nausea.

L’introduzione della modalità “Vehicle Motion” ha suscitato grande interesse tra gli utenti di iPhone. Ma questa funzione riuscirà davvero a risolvere il problema del mal d’auto? Sebbene non ci siano ancora certezza, potrebbe essere un bel passo in avanti. Certo, ogni persona reagisce in modo diverso e ciò che funziona per qualcuno potrebbe non essere altrettanto efficace per altri.

Tuttavia, vale sicuramente la pena provare questa nuova funzionalità se possiedi un dispositivo con iOS 18. Insomma, questa nuova funzione può essere davvero la svolta per chi soffre di nausea e vertigini mentre è in macchina. Quindi non perdere l’occasione di provarla per scoprire se effettivamente promette l’effetto per cui è stata creata.