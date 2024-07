Macchine potenti alimentate dall’Intelligenza Artificiale: ecco la fabbrica che lavora senza esseri umani

Nel mondo c’è un’innovativa azienda che ha deciso di produrre i suoi prodotti senza l’aiuto di esseri umani: tutto è governato dalla AI.

L’intelligenza artificiale, grazie alle sue enormi potenzialità, si sta progressivamente espandendo in tutti i settori lavorativi. Questa straordinaria tecnologia rischia quindi di far scomparire tantissimi mestieri e, di conseguenza, creare un altissimo tasso di disoccupazione.

Tuttavia, Dobbiamo ricordarci che i software basati sulla AI possono farci compiere dei passi in avanti incredibili, come ad esempio creare dei farmaci migliori in un lasso di tempo brevissimo, oppure prevedere con più precisione gli eventi catastrofici naturali.

L’obiettivo dovrebbe quindi essere quello di utilizzare l’intelligenza artificiale con parsimonia, senza rivoluzionare del tutto la vita lavorativa delle persone. Un’azienda ha però deciso di assumere solamente robot dotati di intelligenza artificiale, affinché possano avviare una produzione senza l’aiuto di esseri umani.

La fabbrica che lavora esclusivamente con l’intelligenza artificiale

La famosa multinazionale cinese Xiaomi, che è conosciuta in tutto il mondo per i suoi smartphone, sta attualmente lavorando al rivoluzionario modello Mix Fold 4. Quest’ultimo, la cui uscita in Italia è prevista tra la metà e la fine di luglio, sarà uno dei cellulari pieghevoli più sottili di sempre. Sarà inoltre dotato di un potentissimo processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 e di una batteria da 5000 mAh.

Il comparto fotografico sarà invece costituito da un sensore principale da 50 MP, da un obiettivo ultra-grandangolare da 12 MP, da un teleobiettivo con zoom 2X da 60 MP e da un periscopio con zoom 5x da 10 MP. La fotocamera frontale da 16 MP completerà il tutto.

Tuttavia, la notizia che ha lasciato senza parole gli appassionati di tecnologia non sono le caratteristiche del nuovo smartphone cinese, ma il modo in cui l’azienda lo sta producendo. La Xiaomi ha infatti scelto di realizzarlo in una fabbrica costellata di robot, i quali sono costantemente seguiti dall’intelligenza artificiale.

Non essendoci esseri umani nella linea di produzione, possiamo dire che il modello Mix Fold 4 viene letteralmente costruito da macchine intelligenti. Questa rivoluzionaria fabbrica, che è già diventata leader nel settore digitale, ha infatti raggiunto il 100% di automazione nei processi produttivi chiave. I progettisti hanno inoltre installato dei software basati sulla AI, i quali hanno delle capacità di auto-rilevamento, di auto-decisione e di auto-esecuzione.

Possiamo quindi affermare con assoluta certezza di essere entrati nel futuro, dove la fantascienza diventa improvvisamente realtà. Questa straordinaria tecnologia, che nei prossimi anni continuerà ad evolversi, cambierà sicuramente il nostro stile di vita e la nostra quotidianità.