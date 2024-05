Mac, sono questi i malware più diffusi del 2024: come proteggersi

Adottando alcune semplici misure può fare una grande differenza nella protezione del Mac dalle crescenti minacce informatiche del 2024.

Nel 2024, la sicurezza informatica è diventata una priorità assoluta per gli utenti Mac. Nonostante la diffusa percezione che i Mac siano meno vulnerabili rispetto ai PC, le minacce stanno crescendo rapidamente. Proteggere i propri dati è essenziale in un panorama in cui i criminali informatici sviluppano metodi sempre più sofisticati per attaccare i sistemi Apple.

Negli ultimi anni, infatti, il mito dell’invulnerabilità dei Mac sta rapidamente svanendo. Sebbene Apple implementi costantemente nuove misure di sicurezza, i malware continuano a evolversi. Essere consapevoli dei rischi e adottare pratiche di sicurezza adeguate è fondamentale per ogni utente Mac.

Aumentano le minacce informatiche studiate appositamente per i Mac: la situazione preoccupa gli esperti

Il 2024 ha visto un aumento significativo del malware indirizzato ai Mac. Già nel 2023, sono state individuate almeno 21 nuove famiglie di malware, segnando un incremento del 50% rispetto all’anno precedente. Questo aumento è dovuto alla crescente popolarità dei Mac sia in ambito privato che professionale, che li rende un bersaglio più attraente per i cybercriminali.

Phil Stokes, un esperto di sicurezza informatica di Sentinel One, ha pubblicato una lista dei malware più diffusi su macOS nel 2024. Tra questi, i ransomware, i trojan e le backdoor dominano la scena. Uno dei malware più pericolosi è Atomic Stealer (AMOS), scoperto all’inizio del 2023.

Questo malware è particolarmente insidioso perché ruba password, cookie, dati delle carte di credito e compromette i portafogli di criptovalute come Atomic, Binance, Exodus, Electrum e MetaMask. I Mac sono diventati un obiettivo interessante per i criminali informatici per diverse ragioni.

La crescente popolarità dei Mac, sia per uso personale che aziendale, ha aumentato il numero di potenziali vittime. Inoltre, l’ascesa del malware-as-a-service (MaaS) ha reso più facile per chiunque lanciare attacchi informatici senza bisogno di competenze tecniche avanzate. Queste piattaforme sono accessibili e a basso costo, ampliando la base di attaccanti.

Per difendersi dai malware è quindi sempre più essenziale seguire alcune buone pratiche di sicurezza. Mantenere sempre aggiornato il dispositivo con le ultime patch di sicurezza è fondamentale, poiché gli aggiornamenti risolvono le vulnerabilità che possono essere sfruttate dai malware.

Utilizzare un software antivirus efficace è altrettanto cruciale: Malwarebytes, Intego e CleanMyMac X sono ottime opzioni che possono rilevare e rimuovere le minacce. CleanMyMac X, con il suo strumento MoonLock, offre una protezione aggiuntiva contro il malware.