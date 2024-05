Mac Pro con M4, Apple inizia a dare indizi: quanto bisognerà attendere

Sono emerse diverse indiscrezioni sulle tempistiche di rilascio degli aggiornamenti M4 su Mac Studio e Mac Pro di Apple.

I Mac Pro e Studio sono laptop di fascia alta di nuova generazione di Apple. Secondo Mark Gurman di Bloomberg, questi ultimi, però, non riceveranno presto l’aggiornamento al potente processore dell’azienda, l’M4. Una notizia davvero terribile per tutti gli appassionati, dato che si parla di modelli nuovi che usciranno con processori superati.

Il divario tra Mac Studio e Mac Pro sarà piuttosto significativo. Secondo diversi esperti, il nuovo iPad Pro con chip M4 supera l’M2 Ultra di circa il 25%. Tuttavia, in termini di prestazioni multi-core, l’M2 Ultra fornisce risultati molto migliori grazie al maggior numero di unità di elaborazione. Sia Mac Studio che Mac Pro sono dispositivi rivolti direttamente alle persone che necessitano della massima potenza di elaborazione, quindi si tratta di una mancanza importante.

L’esperto ha inoltre affermato che non si aspetta che Apple annuncerà nuovi Mac all’evento WWDC, il cui inizio è previsto il 10 giugno. In questo modo l’azienda potrà concentrarsi invece sul software. C’è tanta attesa per il lancio di grandi funzionalità basate su AI in arrivo su iPhone. E la casa con la mela sfrutterà il palco per approfondire questo aspetto.

Mac Pro e Studio non riceveranno l’aggiornamento M4 fino a questa data

Al momento non è stata fornita una data di lancio precisa, tuttavia si ritiene che l’aggiornamento non avverrà prima della fine del 2025. Gurman ha affermato che l’attuale tabella di marcia di Apple prevede che la società lanci i nuovi Mac Studio e Mac Pro basati su M4 a metà del 2025, il che significa che non dovremmo aspettarci nulla a breve.

L‘azienda ha appena fornito il nuovo chip con il tablet iPad Pro. Pertanto, a causa del ciclo di aggiornamento, quest’ultimo è attualmente il leader nelle prestazioni single-core tra i dispositivi Apple. Il nuovo chip rende gli iPad più veloci degli attuali Mac Pro e Mac Studio, rispettivamente dotati di un M2 Ultra e M2 Max.

Oltre all’aggiornamento iOS 18, è previsto che Apple presenti a breve e prima dei suoi nuovi Mac i nuovi aggiornamenti per Mac, Apple Watch, Apple TV, iPad e Apple Vision Pro. Nel corso di un evento recente, l’azienda si è esposta fortemente sulle prestazioni delle app legate all’intelligenza artificiale.