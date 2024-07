Ma è vero che su WhatsApp non si può chattare con numeri non salvati in rubrica? Leggi qui!

Comunicare con persone nuove o che non abbiamo salvato in rubrica su WhatsApp può sembrare un’impresa ardua, ma in realtà è molto semplice.

Non c’è bisogno di installare app o seguire procedimenti complicati: bastano pochi passaggi e il gioco è fatto!

Apri la chat di WhatsApp: Clicca sull’icona verde con il telefono bianco. Trova l’icona della chat: Nella schermata principale, vedrai in alto a destra un’icona con un foglio bianco e un lapis. Inserisci il numero: Digita il numero di telefono completo, includendo prefisso internazionale se necessario. Invia il messaggio: Scrivi il tuo messaggio e clicca sul tasto invio.

Alcune considerazioni:

Il numero deve essere corretto: Verifica attentamente che il numero sia digitato correttamente.

La persona deve avere WhatsApp: Il destinatario deve avere l'applicazione installata e attiva sul proprio dispositivo.

Il numero può essere bloccato: Se il destinatario ha bloccato il tuo numero, il messaggio non verrà inviato.

Un metodo alternativo

Se vuoi evitare di digitare il numero a mano, puoi utilizzare il QR code.

Apri WhatsApp: Clicca sull’icona verde con il telefono bianco.

Trova l'icona del QR code: Nella schermata principale, vedrai in basso a destra un'icona con una piccola fotocamera.

Scansiona il codice: Fai inquadrare il codice QR dal tuo smartphone.

Avvia la chat: Una volta che il codice è stato riconosciuto, la chat con il numero associato al codice si aprirà automaticamente.

Un consiglio: se stai contattando qualcuno per la prima volta, è sempre buona norma presentarti e spiegare brevemente il motivo del tuo messaggio. In questo modo, la persona sarà più incline a rispondere positivamente alla tua richiesta.

Con questi semplici metodi, comunicare con nuovi contatti su WhatsApp è un gioco da ragazzi! Non aspettare altro e inizia a stringere nuove amicizie o a organizzare il tuo prossimo evento con un messaggio semplice e diretto.