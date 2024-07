L’ultima promessa di Elon Musk sta spiazzando il mondo intero: “Arriverà entro fine anno”

Il miliardario e visionario Elon Musk ha sorpreso tutti con la sua ultima promessa: entro l’anno rivoluzionerà il mondo grazie ad un’idea.

Il famosissimo amministratore delegato di SpaceX e di Tesla, che fino ad oggi ha accumulato un patrimonio di circa 248 miliardi di dollari, ha recentemente diffuso la sua ultima grande idea. Quest’ultima potrebbe addirittura cambiare per sempre la nostra vita quotidiana e il mondo intero. Secondo l’imprenditore naturalizzato americano, questa sorprendente innovazione dovrebbe arrivare già quest’anno, precisamente entro la fine del 2024.

Nell’ultimo decennio Elon Musk ci ha infatti abituato alle idee rivoluzionarie, come ad esempio i razzi riutilizzabili di SpaceX o lo sviluppo di una gigantesca astronave interplanetaria, che dovrebbe portare l’umanità sulla Luna e su Marte. Non ci resta quindi che attendere ancora qualche mese per scoprire se la nuova promessa sarà mantenuta.

Elon Musk, ecco l’idea rivoluzionaria che cambierà il mondo

L’uomo più ricco del mondo, che è anche proprietario di X e di tante altre aziende, ha fondato una nuova start-up: la xAI. Quest’ultima ha come obiettivo principale lo sviluppo di una moderna e sofisticata intelligenza artificiale, le cui potenzialità dovranno superare la concorrenza entro la fine dell’anno. Per la precisione – come ha rivelato Elon Musk – la giovanissima compagnia dovrà diventare il cluster di addestramento AI più potente al mondo.

In altre parole, grazie ad un supercomputer all’avanguardia, che sarà collocato nella città di Menphis, la xAI creerà un’intelligenza artificiale ai limiti della fantascienza. Il suo nome dovrebbe essere Grok 3, e sarà sviluppata all’interno di un ex impianto di produzione Electrolux, precisamente nella città dello Stato del Tennessee. Se avete dimestichezza con l’informatica, saprete sicuramente riconoscere l’importanza dei seguenti numeri: il cluster sarà addestrato mediante 100.000 GPU H100 di Nvidia.

Si tratta sostanzialmente di un hardware basato sulla microarchitettura Hopper, le cui prestazioni supereranno di quattro volte quelle degli attuali cluster. Tuttavia, questo straordinario supercomputer, che nascerà grazie ad un imponente investimento, non alimenterà esclusivamente la nuova intelligenza artificiale, ma supporterà anche le altre aziende di Elon Musk, come ad esempio Tesla e SpaceX.

Le ultime previsioni affermano infatti che il rivoluzionario progetto richiederà più di 100 Megawatt di potenza e, in alcuni casi, anche 150. Tuttavia, per poter iniziare i lavori la start-up deve necessariamente ricevere un’autorizzazione speciale, poiché il potentissimo supercomputer potrebbe avere degli impatti negativi sull’ambiente.