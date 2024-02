Lotteria degli scontrini: il calendario 2024 con tutte le possibilità per vincere

Le estrazioni per la lotteria degli scontrini e permettono di vincere ricchi premi: ecco il calendario 2024. Segnati queste date!

La lotteria degli scontrini è un sistema ideato dal Governo con lo scopo di incentivare l’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabile. Così facendo si intende incentivare i consumatori ad utilizzare carte di credito, carte di debito, bancomat o carte prepagate carte e app connessi a circuiti di pagamento privati.

Lo scopo del Governo è quello di modernizzare il paese favorendo lo sviluppo di transazioni digitali, che permettono di effettuare pagamenti in maniera semplice e trasparente. Per questo motivo le Istituzioni hanno pensato ad una lotteria che prevede l’assegnazione di ricchi premi. Diamo un’occhiata al calendario delle estrazioni.

Lotteria degli scontrini: il calendario 2024

Per partecipare alla lotteria degli scontrini è necessario effettuare pagamenti con gli strumenti tracciabili e dunque senza l’utilizzo dei contanti. Per prendere parte all’opportunità di vincere ricchi premi è necessario andare sul sito ufficiale lotteriadegliscontrini.gov.it nella sezione Partecipa ora per ottenere il codice lotteria.

A questo punto bisognerà comunicare il codice all’esercente, al momento dell’acquisto cashless. Così facendo sarà possibile prendere parte alla lotteria acquistando un biglietto per ogni euro di spesa effettuata. In pratica, se spendi €10 otterrai 10 biglietti virtuali. È chiaro che non è possibile ottenere un biglietto della lotteria virtuale per spese inferiori a €1.

Inoltre non è possibile partecipare al concorso per gli acquisti effettuati online o per quelli che rientrano nell’esercizio di attività d’impresa, arte o professione. Le estrazioni avvengono con cadenza settimanale, mensili o annuali. Nello specifico le estrazioni settimanali permettono di vincere fino a 15 premi da 25.000€ per gli acquirenti e quindi si premi da €5000 per gli esercenti.

Le estrazioni mensili, invece, permettono di vincere fino a 10 premi da 100 mila euro per chi effettua l’acquisto e 10 premi da €20.000 per l’esercente. Infine, ci sono le estrazioni annuali che prevedono il riconoscimento di un unico premio del valore di 5 milioni di euro per l’acquirente e un premio di 1 milione di euro per l’esercente.

Le estrazioni mensili vengono effettuate il secondo giovedì di ogni mese per gli scontrini trasmessi entro le 23:59 dell’ultimo giorno del mese precedente. Se il giovedì coincide con una festività nazionale, l’estrazione sarà rimandata al primo giorno feriale successivo.

Le estrazioni settimanali, invece, avvengono ogni giovedì per gli scontrini registrati dal sistema lotteria dal lunedì alla domenica. Mentre l’estrazione annuale prevede una data individuata dal direttore generale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.