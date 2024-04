Lo Spid di Poste non funziona? Ecco cosa fare per accedere subito ai servizi

Se lo SPID delle Poste non funziona, ecco che cosa dovete fare per accedere subito ai servizi: il metodo che funziona sempre.

Negli ultimi anni, è stato introdotto un nuovo sistema per l’autenticazione che sin da subito ha riscosso un successo enorme. Diventando il punto di partenza per poter effettuare l’accesso ai principali sistemi della pubblica amministrazione. Si è partiti dall’app IO per poi arrivare al portale dell’INPS, dell’Agenzia delle Entrate e di tanto altro. Per poter creare uno SPID personale, l’unica cosa da fare è decidere a quale provider affidarsi.

Con una procedura facile e veloce che in qualche minuto dà modo di ottenere le credenziali personali. Tra i tanti, uno dei più utilizzati è Poste Italiane. Che permette di fare tutto gratis, semplicemente accedendo ad un qualsiasi ufficio postale per l’autenticazione. Potrebbe però capitare, per un motivo o per un altro, che questo non funzioni. Ecco nel caso cosa bisogna fare per poter accedere subito a tutti i servizi, vi basta seguire questa procedura.

SPID delle poste che non funziona: cosa fare per risolvere

Se avete notato che il vostro SPID ottenuto tramite Poste Italiane non funziona più e non vi dà modo di godere di tutti i suoi principali servizi, non dovete temere. Si tratta infatti di un problema non così comune ma che potrebbe presentarsi per un motivo o per un altro. E che dunque richiede alcuni passaggi utili per poter risolvere subito e tornare a godere dei dati personali.

Di solito, il blocco si presenta dopo 3 accessi ripetuti con nome utente, password o codice PosteID errati. Per poter farli funzionare nuovamente, la prima cosa che si può fare è attendere 30 minuti prima di tornare sul sito. Se usate il cellulare, allora potete avviare l’app PosteID, fare clic su Entra nell’app e poi effettuare il riconoscimento col volto, impronta digitale o codice PosteID. In caso di primo accesso invece, dovete inserire mail e password per poi attendere il codice tramite SMS.

Da computer invece, vi basta andare sul sito PosteID e poi fare tap su accedi. Dove inserire nome utente e password, prima di fornire tutti i consensi. Se avete smarrito le credenziali, invece, sia da app che da password ci sono i classici pulsanti “Ho smarrito…” da cliccare. Vi verrà dato modo di recuperare ciò che non avete più partendo dalle credenziali che invece ancora vi ricordate. C’è anche modo di chiamare il numero 06.4256.3893 per ricevere assistenza immediata.