Lo smartphone che ti fa risparmiare soldi e tempo: IA integrata, fotocamera professionale e non solo

C’è un nuovo smartphone che vi farà risparmiare soldi e tempo. Ha l’IA integrata, fotocamera professionale e tanto altro.

Nel corso degli ultimi anni, il settore degli smartphone ha saputo evolversi ed integrare funzionalità sempre più avanzate. Che hanno portato il consumatore finale a poter goder di strumenti avanzati come non mai. Tanto che oggi i top di gamma non vengono più utilizzati esclusivamente per lo svago, ma anche per lavorare.

Considerando la loro velocità e le funzionalità utili come la personalizzazione delle foto, le app per creare presentazioni, effettuare videochiamate in HD e via dicendo. Ovviamente per i modelli più avanzati è necessario metter mano al portafogli in maniera importante andando a spendere cifre anche di molto superiori ai 1000 euro.

Ma non sempre è così, perché ci sono alcuni modelli che forse non avevate ancora preso in considerazione ma che potrebbero farvi risparmiare tempo e denaro. Ce n’è uno in particolare lanciato di recente che fa dell’IA la sua arma migliore. Ecco di quale si tratta, lo pagate pochissimo e godete di alcuni strumenti imprescindibili.

Lo smartphone perfetto per risparmiare tempo e denaro: di quale si tratta

Stiamo parlando in assoluto di uno degli smartphone di punta di questo 2024. Che fa del suo rapporto qualità-prezzo l’arma migliore. Sarete certi di poter godere di tutte le funzionalità più avanzate che potete immaginare ad un prezzo che mai si era visto prima d’ora a questo livello così evoluto. Un device unico nel suo genere da provare subito, ad un costo così basso è una vera chicca. E avrete l’IA sempre a vostra disposizione.

Stiamo parlando del Google Pixel 8A, un fantastico medio gamma lanciato da Big G e che unisce l’utile al dilettevole. Una volta averlo comprato e configurato, vi ritroverete sin da subito davanti a tante peculiarità pazzesche.

A partire dal professore, il G3 che si trova anche sul Pixel 8 Pro e che garantisce sempre prestazioni fluide ed invidiabili dalla concorrenza. A livello di software, l’azienda di Mountain View ha garantito ben 7 anni di aggiornamenti. Così che potrete sempre avere le ultime chicche di Android per la sicurezza e non solo.

Spazio anche alla batteria, in grado di durare tutto il giorno con una singola ricarica. E poi l’editing di foto e video, reso “magico” grazie ad alcuni strumenti a livello di software che sono pazzeschi e renderanno i vostri progetti professionali come non mai.

Ma la vera chicca è Google AI, uno strumento unico che vi aiuterà a fare tutto ciò che volete in men che non si dica. Grazie al prompt dei comandi, potrete chiedere qualsiasi cosa all’assistente personale e riceverete risposte in men che non si dica. Compratelo ora, il prezzo parte da 549 euro.