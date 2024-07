Lo Smart Ring di Samsung è molto più delicato di quanto pensassimo: ecco come usarlo correttamente

Il rivoluzionario anello intelligente, lo Smart Ring, nonostante la sua altissima tecnologia, è estremamente delicato. Ecco le info.

Uno dei dispositivi elettronici più richiesti del momento è senza dubbio lo Smart Ring, soprattutto perché riesce ad inglobare una serie di funzionalità all’interno di un semplicissimo anello compatto. Una volta indossato, potete infatti muovervi senza problemi, poiché è appositamente progettato per adattarsi a qualsiasi dito.

Con lo Smart Ring avete inoltre la possibilità di eseguire pagamenti mobili, di connettervi con lo smartphone, di monitorare i vostri battiti cardiaci e persino di visualizzare la latenza del sonno. Si tratta quindi di un mezzo innovativo e ai limiti della fantascienza, che rivoluzionerà progressivamente la vita quotidiana di milioni di persone. Tuttavia, dietro lo Smart Ring prodotto da Samsung si cela una caratteristica inaspettata: il dispositivo è infatti più delicato del previsto.

L’aspetto negativo del futuristico Smart Ring di Samsung

La famosa azienda coreana, Samsung, ha recentemente creato un nuovo strumento altamente tecnologico: il Galaxy Smart Ring. Si tratta di un anello intelligente che potete tranquillamente indossare al dito, proprio come se fosse un tradizionale anello metallico.

Questo futuristico dispositivo, che è ricco di funzionalità, non dispone però di uno schermo, ed è per questo che non può essere paragonato ad uno smartwatch o ad una smartband. I suoi punti di forza sono pertanto i piccolissimi sensori dislocati al suo interno, i quali riescono a monitorare costantemente l’attività fisica dell’utente e i battiti cardiaci.

E non solo: lo Smart Ring può anche connettersi con lo smartphone e con l’applicazione Samsung Health, che elabora tutti i dati provenienti dall’anello attraverso un software basato sull’intelligenza artificiale. Per quanto riguarda la scheda tecnica, il Galaxy Ring possiede 8 MB di memoria e una batteria di 18-23,5 mAh, a seconda del modello. L’azienda coreana vi fornisce anche una custodia di ricarica da 361 mAh, grazie alla quale potete aumentare notevolmente l’autonomia.

Tuttavia, questo straordinario dispositivi nasconde purtroppo degli aspetti negativi, che non bisogna assolutamente sottovalutare. Il primo è relativo al conteggio dei passi: la funzionalità potrebbe infatti essere influenzata dall’eventuale presenza di magneti sulla vostra mano. Se afferrate un qualcosa di magnetico, come ad esempio una calamita, potreste quindi alterare i dati sull’attività fisica.

Samsung consiglia inoltre di non lasciare l’anello intelligente nella sua custodia per un lungo periodo, poiché i cuscinetti in gomma presenti all’interno potrebbero rovinare il design dello Smart Ring. Qualora indossaste altri anelli metallici al dito, potreste ovviamente graffiare o rovinare il dispositivo. Si consiglia quindi di utilizzare l’innovativo strumento tecnologico con estrema delicatezza.