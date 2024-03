Lo sapevi che puoi aprire il cancello senza uscire dall’auto? Prova quest’applicazione e la userai sempre

Con questa soluzione, i telecomandi rotti o il fastidio di dover scendere dall’auto per aprire il cancello diventeranno un lontano ricordo.

Nel quotidiano trambusto della vita moderna, cerchiamo sempre modi per rendere le nostre giornate più semplici e meno stressanti. Dalle applicazioni che ci permettono di ordinare cibo a domicilio, a quelle che trasformano il nostro smartphone in un vero e proprio centro di controllo per la smart home.

Complesse soluzioni tech sono diventate una parte indispensabile della nostra routine quotidiana. Eppure, ci sono ancora alcuni aspetti della nostra vita che potrebbero beneficiare di un tocco di modernità. Immagina di tornare a casa dopo una lunga giornata di lavoro, con la mente già proiettata verso il meritato riposo, solo per trovarti davanti a un piccolo inconveniente.

Il telecomando del cancello è scarico e sei costretto a scendere dall’auto per aprirlo manualmente. Può sembrare un problema minore, ma è proprio in questi piccoli dettagli che la tecnologia può fare la differenza, trasformando un’attività fastidiosa in un’azione semplice e immediata. Esiste infatti un’applicazione rivoluzionaria che permette di aprire il cancello senza nemmeno dover abbassare il finestrino.

Telecomando perso o non funzionante? Non c’è bisogno di scendere dalla macchina

Il primo passo per risolvere il problema nell’assicurarsi che il proprio cancello sia dotato di un sistema di apertura elettrico. In assenza di questo, sarà necessario considerare l’installazione di un meccanismo automatizzato, che potrebbe richiedere l’intervento di un tecnico specializzato.

Una volta verificata la presenza di un sistema elettrico, il passo successivo è l’installazione di un relè smart, un dispositivo che funge da intermediario tra il cancello elettrico e lo smartphone. Questo piccolo ma potente dispositivo è facilmente reperibile sul mercato e può essere installato con relativa semplicità, sebbene in alcuni casi ci si potrebbe dover affidare a un professionista per un’installazione sicura e corretta.

Per utilizzare il suddetto relè smart sarà poi necessario scaricare e configurare la relativa app sul proprio dispositivo mobile. Ogni relè ha la propria app specifica, facilmente reperibile attraverso una semplice ricerca su Google. La configurazione dell’app implica la connessione del relè al modem di casa e l’impostazione dei comandi per l’apertura del cancello.

Una volta completata l’installazione, il controllo del cancello avverrà in maniera fluida e senza intoppi, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Grazie all’integrazione con assistenti vocali come Alexa e Google Home, sarà possibile anche aprire il cancello attraverso comandi vocali.