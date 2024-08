Live foto in movimento come sfondo iPhone: impostala così

Personalizzare il proprio iPhone oggi non è affatto difficile grazie alle innumerevoli opzioni che abbiamo.

Nell’era digitale attuale, i dispositivi mobili hanno superato i computer sia fissi che portatili in termini di utilizzo quotidiano. Sono diventati strumenti potenti ed efficienti per soddisfare le nostre esigenze giornaliere. In questo contesto, i prodotti Apple si distinguono per la loro qualità costruttiva e software avanzato. Gli iPhone, in particolare, sono noti per le loro prestazioni elevate che supportano l’utente sia nel lavoro che nel tempo libero.

La personalizzazione del telefono è diventata un’esigenza comune tra gli utenti di smartphone. Attualmente esistono numerosi modi per personalizzare il proprio dispositivo, scaricando applicazioni dall’App Store o sfruttando le funzionalità native del telefono stesso. Una delle caratteristiche più apprezzate dagli utenti Apple riguarda la possibilità di impostare sfondi animati sulla schermata home o sulla schermata bloccata del telefono.

Gli sfondi animati aggiungono un valore estetico al dispositivo rendendolo più personale e attraente agli occhi degli altri. In questo articolo vi mostreremo come impostare uno sfondo animato su iPhone utilizzando una vostra immagine personale, magari scattata durante le vacanze estive o in occasione di un evento significativo della vostra vita.

Come impostare uno sfondo animato personalizzato sull’iPhone

Per impostare uno sfondo animato sul vostro iPhone, avviate l’applicazione Foto presente sulla home del dispositivo;

selezionate quindi l’immagine desiderata dalla galleria delle vostre fotografie personalmente scattate;

dopo averla selezionata cliccate sull’icona della freccia rivolta verso l’alto situata nella parte inferiore dello schermo;

si aprirà un menù a tendina dove dovrete cliccare su “Usa come Sfondo” ;

; verrà visualizzata una nuova finestra dove potrete scegliere se impostarla come immagine statica oppure dinamica (sfondo live).

dopo aver fatto la vostra scelta cliccate su “Imposta” situato nella parte superiore destra dello schermo;

infine vi sarà chiesto se desiderate applicarla come immagine normale o dinamica (live) sulla home screen o lock screen del vostro iPhone.

In alternativa alla procedura sopra descritta, potete decidere direttamente dall’applicazione Foto se scattare fotografie animate (live) oppure normali senza effetti aggiuntivi.

Questa operazione può essere effettuata direttamente dalla fotocamera dell’iPhone senza necessità di aprire l’applicazione Foto: basta accedere all’icona della fotocamera presente sulla home screen dell’Apple device e da lì scegliere il tipo di fotografia da scattare: normale oppure live photo (foto dinamica).