L’intelligenza artificiale è anche su Paint! Provala subito

Conosci Paint? Certo che lo conosci! Quel programma dal nome semplice come la sua interfaccia, spesso relegato al ruolo di “ultima spiaggia” per un ritaglio veloce o per disegnare ghirigori infantili.

Snobbato da molti, deriso da altri, Paint è sempre rimasto lì, silenzioso e affidabile nella sua semplicità.

Negli anni Microsoft ha tentato di dargli una rinfrescata, introducendo Paint 3D con funzioni più avanzate e tridimensionali. Ma la vera rivoluzione è arrivata in punta di piedi, senza clamore, nascosta dietro un’icona che potrebbe passare inosservata: quella di “Image Creator”, adornata da un tripudio di stelline.

Cliccando su questa piccola icona, gli utenti di Paint si troveranno catapultati nel futuro, un futuro in cui l’arte generata dall’intelligenza artificiale non è più appannaggio di software costosi e complessi. Dopo aver effettuato l’accesso al proprio account Microsoft ed essersi iscritti alla lista d’attesa, si apriranno le porte ad un’anteprima esclusiva: la possibilità di chiedere a Paint di disegnare qualsiasi cosa.

Da zero a creativo: l’intelligenza artificiale sbarca su Paint

Esatto, avete capito bene. Basandosi sul celebre DALL-E, anche Paint si è dotato di un cervello artificiale capace di tradurre le parole in immagini. Volete un gatto che fa surf su una pizza gigante? Chiesto e disegnato. Un paesaggio alieno con due soli e piante fluorescenti? Nessun problema, basta descriverlo a Paint e lui, come un moderno Picasso digitale, darà vita alla vostra visione.

Le implicazioni di questa integrazione sono enormi. Immaginate la potenza creativa nelle mani di chiunque, anche di coloro che non hanno mai preso in mano una tavoletta grafica o non sanno cosa sia un livello in Photoshop. Paint diventa così uno strumento democratico, alla portata di tutti, per liberare l’immaginazione e dare forma alle proprie idee.

Certo, essendo ancora in fase di anteprima, ci saranno sicuramente dei limiti e delle imperfezioni. Ma il messaggio è chiaro: l’intelligenza artificiale è qui per restare e sta rapidamente permeando ogni aspetto delle nostre vite, persino il programma di disegno più basilare e sottovalutato di sempre.

E voi, cosa aspettate a iscrivervi alla lista d’attesa? Correte a rispolverare il vostro Paint e preparatevi ad essere stupiti dalla magia dell’IA.