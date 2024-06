L’INPS tramite un post sui social avvisa come ottenere il verbale di invalidità civile

Un semplice post sui social network è in grado di comprendere come ottenere il verbale di invalidità civile o sordità. Tutti i dettagli.

Il certificato di invalidità civile è un documento importante e che potrebbe rappresentare un bel problema, specialmente se non richiesto con adeguata attenzione e documentazione annessa. Il verbale di invalidità civile o sordità è un documento stilato al termine della visita medica. Ecco perché le ultime novità sono così importanti.

Non si sta parlando di un elemento secondario, anzi. Usufruire del verbale di invalidità, con tanto di possibile prestazione economica, risulta di fatto un fattore di cui tenere debita considerazione. A cosa serve questo documento e perché è così importante?

Ebbene, si tratta dell’ultimo passaggio prima di presentare la domanda all’INPS, così da ottenere i benefici per una eventuale invalidità. La presentazione della domanda deve essere corredata da una certificazione medica e si effettua esclusivamente per via telematica.

Di cosa si tratta e come si ottiene il verbale di invalidità civile

I destinatari del verbale potranno ricevere in anticipo tutte le informazioni che riguardano l’esito dell’accertamento sanitario. Si tratta di una novità assoluta, scelta proprio dall’Istituto nazionale per la previdenza sociale, con l’intento di aiutare cittadine e cittadini.

Dove si trova? Il percorso è semplice, basta andare su MyINPS: resterà lì per 6 mesi. Ma non finisce qui perché l’avviso agli utenti avverrà anche tramite messaggio di posta elettronica (e-mail) o SMS, notifica sull’app IO e anche sull’applicazione INPS Mobile. Grazie alla videoguida sarà così possibile verificare l’esito dell’accertamento sanitario e il riconoscimento eventuale delle prestazioni economiche.

Analizzando il verbale, invece, ci sono alcuni aspetti da non sottovalutare. Sul verbale c’è scritto anche entro quanto tempo poter presentare il ricorso (sei mesi) e se il documento abbia bisogno di una eventuale revisione. In quest’ultimo caso, infatti, si parla di quattro mesi prima della scadenza. Nella videoguida è possibile anche verificare come allegare la documentazione sanitaria.

L’utente può trarre beneficio dalla guida e allo stesso tempo comprendere come utilizzare il proprio verbale, sempre nel pieno rispetto dei dati sensibili. È importante sapere che c’è la possibilità di usufruire di agevolazioni e sconti, così come previsto dalla legge. E non è finita qui perché nella guida ci sono dei video approfondimenti, con tanto di link per conoscere gli altri servizi online.