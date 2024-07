L’INPS regala 12.500€ agli studenti universitari: requisiti, domanda e condizioni

INPS, bando per un interessante contributo fino a 12.500 euro. Di seguito tutto il dettaglio delle procedure.

Le spese universitarie sono elevate, come ben sanno studenti e famiglie alle prese con gli studi superiori. Ma esistono delle possibilità per contributi e sostegni che si possono sfruttare, se in possesso dei requisiti richiesti. Un esempio questo bando pubblicato dall’INPS per contributi fino a 12.500 euro.

Si tratta di aiuti finalizzati all’iscrizione degli studenti presso Collegi universitari di merito e riconosciuti dal Ministero dell’università e della ricerca (MUR) e le strutture di Campus X di diverse città italiane. Dunque un’occasione da sfruttare per contenere le spese delle famiglie. Occorre tuttavia avere ben chiaro quali sono le caratteristiche del finanziamento e quali sono i requisiti richiesti.

Bando INPS, i dettagli del contributo

Il bando dell’INPS, pubblicato da pochi giorni, riguarda anche le strutture di Campus X di Roma, Chieti e Bari, oltre che dei collegi di merito accreditati e riconosciuti dal Ministero. Il sostegno è finalizzato alla frequenza dei corsi universitari di laurea. Il valore massimo, come detto è di 12.500 euro complessivi.

Ad essere coinvolti i familiari dei dipendenti e dei pensionati del settore pubblico, il contributo infatti rientra nell’ambito dei sostegni economici a queste categorie di lavoratori. La prestazione è pensata per l’intera durata del ciclo di studi o nel passaggio da laurea triennale a magistrale. In questo caso gli studenti devono laurearsi entro il corso previsto degli studi e che il passaggio avvenga nella prima data disponibile di immatricolazione.

La data di scadenza per la presentazione delle domande è prevista per il giorno 12 agosto alle ore 12. Vediamo ora nel dettaglio le categorie che potranno richiedere il contributo, partecipando al bando. A essere interessati i figli e gli orfani di genitori iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali; pensionati utenti della gestione dipendenti pubblici; iscritti alla gestione magistrale; iscritti alla gestione postelegrafonici.

L’anno accademico di riferimento è il 2024/25 per complessivi 477 contributi di cui 412 alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali; 50 alla gestione magistrali e 15 alla gestione postelegrafonici. Oltre all’appartenenza a queste categorie occorre possedere altri requisiti. Nel dettaglio lo studente non deve avere età superiore a 26 anni, non avere oltre due anni di ritardo nel suo ciclo di studi, essere disoccupato o inoccupato.

Inoltre lo studente non deve aver subito delle condanne penali e non deve aver fruito di provvidenze scolastiche superiori a 6mila euro per l’anno 2024/25. L’importo erogato tiene conto della fascia ISEE di appartenenza della famiglia dello studente, calcolato in percentuale sul costo della retta annuale universitaria.