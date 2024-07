L’INPS estende l’utilissimo servizio a lavoratori a patronati: il comunicato ufficiale

Una nuova, fondamentale, novità, quella lanciata in queste ore dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, che estende un servizio utile.

L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) è l’ente previdenziale principale in Italia, un pilastro fondamentale del sistema di welfare del Paese. Dal momento della sua fondazione nel 1933, l’INPS ha assunto un ruolo cruciale nella gestione e nell’erogazione di una vasta gamma di servizi destinati a sostenere i cittadini in diverse fasi della loro vita.

Il ruolo fondamentale dell’INPS in Italia foto: Ansa – (computer-idea.it)

Ovviamente, in tutto ciò ha avuto un enorme ruolo anche la digitalizzazione. Oggi, l’INPS estende utilissimo servizio a lavoratori e patronati. Dalla pensione alla disoccupazione, dalla maternità alla malattia, i servizi dell’INPS coprono un ampio spettro di necessità sociali ed economiche. L’INPS gestisce anche vari ammortizzatori sociali per chi si trova senza lavoro o in difficoltà economica.

Soprattutto di questi tempi, si sono moltiplicati. Terminata l’era del Reddito di cittadinanza, persistono altri sussidi come la NASPI o la cassa integrazione. L’istituzione eroga diverse prestazioni a sostegno delle famiglie e della maternità, tra cui l’assegno unico e universale per i figli e il congedo parentale. Nonché assistenza economica in caso di malattia o invalidità. Per esempio, tutto ciò che è connesso alla Legge 104, uno dei pilastri del welfare italiano.

L’INPS estende il servizio: il comunicato ufficiale

Negli ultimi anni, l’INPS ha investito significativamente nella digitalizzazione dei suoi servizi. Attraverso il sito web e l’app mobile, i cittadini possono accedere facilmente a una vasta gamma di servizi. Dalla consultazione del cassetto previdenziale, al simulatore di calcolo per stimare l’importo delle future pensioni. Oggi arrivano grandi novità.

Dal 22 luglio 2024, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) apre l’accesso alla piattaforma informativa PRISMA anche ai lavoratori e agli Istituti di Patronato. Questo annuncio è stato comunicato tramite il messaggio n. 2650 del 19 luglio 2024.

La piattaforma PRISMA è uno strumento informativo progettato per fornire, su richiesta del datore di lavoro o dell’intermediario abilitato, un prospetto di sintesi delle informazioni presenti negli archivi informatici dell’INPS. Questo servizio consente una consultazione rapida e centralizzata dei dati previdenziali, facilitando così la gestione degli adempimenti.

L’estensione dell’accesso a PRISMA rappresenta un passo avanti significativo per l’INPS in termini di trasparenza e accessibilità. Ora, anche i lavoratori e gli Istituti di Patronato possono beneficiare direttamente di questa piattaforma, migliorando la loro capacità di monitorare e gestire le informazioni previdenziali.

Per ulteriori dettagli e chiarimenti, è possibile fare riferimento alla circolare INPS n. 48 del 25 marzo 2024. Questo documento fornisce una panoramica completa sulle funzionalità della piattaforma e le modalità di utilizzo, offrendo un supporto normativo e tecnico a tutti gli utenti interessati.